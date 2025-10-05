CyberMonday 2025: más de 650 marcas confirmadas para este lunes en Chile
CyberMonday 2025 en Chile inicia el 6 de octubre con 656 marcas, 31 nuevas participantes y grandes descuentos en viajes, moda y tecnología.
Este lunes 6 de octubre a las 00:00 horas comenzará una nueva versión del CyberMonday 2025, evento de compras online organizado por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS). La cita se extenderá hasta el miércoles 8 de octubre, con tres jornadas de rebajas en cientos de categorías.
En esta edición, 656 marcas participarán de la campaña, y de ellas, 31 debutarán por primera vez en el evento. Entre los sectores más destacados se encuentran vestuario, calzado, hogar, tecnología, salud y belleza, deportes, turismo, alimentos y fundaciones solidarias.
Empresas participantes en el CyberMonday Chile 2025
Las compañías que se suman este año abarcan un espectro diverso de rubros. A continuación, algunos de los principales nombres confirmados:
Turismo y viajes
-
Latam Airlines
-
Iberia
-
British Airways
-
Despegar
-
Cocha
-
Viajes Falabella
-
Turismocity
-
Hotel Termas Puyehue
-
Termas Aguas Calientes
-
Hotel Termas Chillán
-
Huilo Huilo
Multitiendas y supermercados
-
Paris
-
Ripley
-
Falabella
-
Jumbo
-
Líder
-
Tottus
-
Hites
-
Santa Isabel
-
Mercado Libre
-
TiendaCopec.cl
-
Igenix
Alimentos y bebidas
-
Papa John’s
-
PedidosYa
-
MiCoca-Cola.cl
-
Mercado Carozzi
-
Booz.cl
-
La Vinoteca
Salud y belleza
-
Farmacias Ahumada
-
Farmacias Salcobrand
-
Farmacias KNOP
-
Farmacias Novasalud
-
Natura
-
Ésika
-
L’Occitane
-
Preunic.cl
-
DBS Beauty Store
-
Cotidian
-
Japi Jane
-
All Nutrition
Tiendas infantiles
-
Lego
-
Hasbro
-
Ficcus
-
Hush Puppies Kids
-
Baby Rosen
-
Bebesit
-
Ansaldo
-
Bubble Gummers
-
Pichintún
Vestuario, accesorios y calzado en CyberMonday 2025
El sector de la moda es uno de los más esperados por los consumidores:
Deportes y outdoor
-
The North Face
-
Columbia
-
Lippi
-
Head
-
Marmot
-
Merrell
-
Helly Hansen
-
New Balance
-
Puma
-
Adidas
Accesorios
-
Swarovski
-
Pandora
-
Lounge
-
Amphora
-
Aurus Joyería
-
Ópticas Schilling
Vestuario y calzado
-
H&M
-
Calvin Klein
-
Levi’s
-
Skechers
-
Reebok
-
Vans
-
CAT
-
Puma
-
Azaleia
-
Prüne
-
Hush Puppies
-
Wados
-
Gacel
Hogar y tecnología con rebajas exclusivas
Las categorías de muebles, decoración y artículos tecnológicos también tendrán presencia clave:
Hogar
-
Rosen
-
Sodimac
-
Easy
-
Ikea
-
Thomas
-
Tramontina
-
Mademsa
-
Emma
-
Flex
-
Oster
-
Fensa
-
Mabe
Tecnología
-
Lenovo
-
HP
-
Epson
-
Acer
-
Motorola
-
LG
-
Sony
-
JBL
-
Phillips
-
Movistar
-
Mac Online
-
Dimacofi
Inicio de las ofertas y detalles oficiales
Aunque las promociones comenzarán de manera oficial a la medianoche del lunes 6 de octubre, varias marcas ya han adelantado campañas previas. Desde la CCS recalcaron que el evento busca impulsar el comercio digital en el país y ofrecer a los consumidores precios atractivos y seguros.