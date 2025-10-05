CyberMonday 2025: más de 650 marcas confirmadas para este lunes en Chile

Este lunes 6 de octubre a las 00:00 horas comenzará una nueva versión del CyberMonday 2025, evento de compras online organizado por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS). La cita se extenderá hasta el miércoles 8 de octubre, con tres jornadas de rebajas en cientos de categorías.

En esta edición, 656 marcas participarán de la campaña, y de ellas, 31 debutarán por primera vez en el evento. Entre los sectores más destacados se encuentran vestuario, calzado, hogar, tecnología, salud y belleza, deportes, turismo, alimentos y fundaciones solidarias.

Empresas participantes en el CyberMonday Chile 2025

Las compañías que se suman este año abarcan un espectro diverso de rubros. A continuación, algunos de los principales nombres confirmados:

Turismo y viajes

Latam Airlines

Iberia

British Airways

Despegar

Cocha

Viajes Falabella

Turismocity

Hotel Termas Puyehue

Termas Aguas Calientes

Hotel Termas Chillán

Huilo Huilo

Multitiendas y supermercados

Paris

Ripley

Falabella

Jumbo

Líder

Tottus

Hites

Santa Isabel

Mercado Libre

TiendaCopec.cl

Igenix

Alimentos y bebidas

Papa John’s

PedidosYa

MiCoca-Cola.cl

Mercado Carozzi

Booz.cl

La Vinoteca

Salud y belleza

Farmacias Ahumada

Farmacias Salcobrand

Farmacias KNOP

Farmacias Novasalud

Natura

Ésika

L’Occitane

Preunic.cl

DBS Beauty Store

Cotidian

Japi Jane

All Nutrition

Tiendas infantiles

Lego

Hasbro

Ficcus

Hush Puppies Kids

Baby Rosen

Bebesit

Ansaldo

Bubble Gummers

Pichintún

Vestuario, accesorios y calzado en CyberMonday 2025

El sector de la moda es uno de los más esperados por los consumidores:

Deportes y outdoor

The North Face

Columbia

Lippi

Head

Marmot

Merrell

Helly Hansen

New Balance

Puma

Adidas

Accesorios

Swarovski

Pandora

Lounge

Amphora

Aurus Joyería

Ópticas Schilling

Vestuario y calzado

H&M

Calvin Klein

Levi’s

Skechers

Reebok

Vans

CAT

Puma

Azaleia

Prüne

Hush Puppies

Wados

Gacel

Hogar y tecnología con rebajas exclusivas

Las categorías de muebles, decoración y artículos tecnológicos también tendrán presencia clave:

Hogar

Rosen

Sodimac

Easy

Ikea

Thomas

Tramontina

Mademsa

Emma

Flex

Oster

Fensa

Mabe

Tecnología

Lenovo

HP

Epson

Acer

Motorola

LG

Sony

JBL

Phillips

Movistar

Mac Online

Dimacofi

Inicio de las ofertas y detalles oficiales

Aunque las promociones comenzarán de manera oficial a la medianoche del lunes 6 de octubre, varias marcas ya han adelantado campañas previas. Desde la CCS recalcaron que el evento busca impulsar el comercio digital en el país y ofrecer a los consumidores precios atractivos y seguros.