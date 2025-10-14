Más de 64 mil chilenos han cambiado el orden de sus apellidos

Desde la implementación de la Ley 21.334 en 2022, que permite a los padres elegir el orden de los apellidos de sus hijos y a los mayores de edad modificar el propio, miles de ciudadanos han optado por hacer uso de este derecho. De acuerdo con datos del Servicio de Registro Civil e Identificación, difundidos por La Tercera, 64.225 personas han solicitado invertir el orden de sus apellidos desde la entrada en vigencia de la norma.

Durante su primer año de aplicación, 26.046 adultos realizaron la modificación. En 2023 se registraron 13.468 solicitudes, en 2024 un total de 15.602, y en lo que va de 2025 ya se contabilizan 9.109 trámites, lo que evidencia un interés sostenido en ejercer esta posibilidad legal.

Cómo se realiza el trámite para cambiar el orden de los apellidos

El procedimiento puede gestionarse a través del sitio web de ChileAtiende, CLIC AQUÍ, donde se debe reservar una hora utilizando la Clave Única. Al ingresar, es necesario seleccionar la opción “Rectificaciones – Cambio Orden Apellidos”, para luego elegir la región, oficina, fecha y hora de atención.

Finalmente, se debe ingresar un correo electrónico y número de celular, confirmar la reserva y acudir a la oficina del Registro Civil elegida en la cita.

Qué requisitos deben cumplirse y qué documentos se exigen

El trámite está disponible para todas las personas mayores de 18 años que cuenten con una cédula de identidad vigente. Durante la cita, se deben completar los formularios correspondientes según la situación del solicitante:

Mayores de edad sin hijos o hijas: Formulario C7 .

Formulario . Mayores de edad con hijos o hijas menores de 14 años: Formulario C7 .

Formulario . Mayores de edad con hijos o hijas entre 14 y 18 años: Formularios C7 y C8 (consentimiento del hijo o hija).

El Registro Civil dispone de un plazo de 45 días hábiles para notificar si la rectificación fue aprobada.

Conoce si tiene costo el cambio de orden de los apellidos

El trámite en sí no tiene costo, pero quienes lo realicen deben considerar los gastos asociados a la renovación de documentos oficiales tras la modificación del orden de los apellidos:

Cédula de identidad: $3.820.

$3.820. Pasaporte: $69.660.

Además, se debe pagar la publicación en el Diario Oficial, cuyo valor depende de la situación familiar:

Adultos sin hijos: $5.100.

$5.100. Adultos con hijos: $7.600.

Con esta normativa, el país dio un paso hacia la igualdad en la identificación familiar, permitiendo que cada persona defina libremente cómo quiere ser reconocida. La Ley 21.334 ha abierto un espacio significativo para que las familias y los individuos reordenen su identidad de acuerdo con sus convicciones y vínculos personales.