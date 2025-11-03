Huillín en peligro: cómo ser voluntarios para monitorear santuarios naturales en Valdivia

La Huillín, nutria endémica del sur de Chile y actualmente en peligro, será objeto de una nueva campaña de ciencia ciudadana en la comuna de Valdivia. La Corporación Nacional Forestal (CONAF) Región de Los Ríos, junto al Centro de Humedales del Río Cruces (CEHUM) y los santuarios de la naturaleza de los humedales de Angachilla y Cutipay, invitan a la comunidad a participar en la tercera edición del monitoreo participativo “Buscando al Huillín”.

Las personas interesadas pueden inscribirse hasta el 16 de noviembre de 2025. La actividad se desarrollará los días 16 y 17 de diciembre de 2025 en los santuarios de la naturaleza de Valdivia: los humedales del río Cruces y Chorocamayo, y los humedales de Angachilla y Cutipay.

Durante los dos días se realizarán:

Talleres de capacitación en técnicas de monitoreo, seguridad en ambientes acuáticos, e identificación de huillín y de su principal amenaza, el visón.

Salidas de campo para la recolección de datos ambientales en los humedales mencionados.

Los cupos son limitados y la convocatoria priorizará a personas que residan cerca de los santuarios, con experiencia en kayak o SUP, que sepan nadar y cuenten idealmente con su propio equipamiento.

Inscripción: A través del formulario disponible en línea https://tinyurl.com/MonitoreoHuillin2025