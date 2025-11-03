Solo el 0,92% de residuos en la Región de Los Ríos se reciclan, esto dice el informe regional

La Región de Los Ríos recicla apenas el 0,92% de los residuos domiciliarios que genera, según los resultados del diagnóstico regional presentado por el Gobierno Regional (GORE) de Los Ríos, elaborado en el marco de la Estrategia Regional de Residuos Sólidos y Economía Circular.

El estudio indica que, en promedio, cada habitante produce 0,85 kilos de residuos al día, lo que equivale a 91.000 toneladas anuales. Aunque esta cifra es menor que en periodos anteriores, el informe evidencia que la región aún enfrenta grandes brechas en materia de reciclaje y valorización de residuos.

Entre los principales hallazgos, el diagnóstico detalla que el 84% de los residuos domiciliarios se deposita en rellenos sanitarios, mientras que solo el 0,92% logra ser reciclado. Además, los municipios presentan un déficit financiero estructural, ya que el costo total del manejo de residuos asciende a $9.677 millones, mientras que los ingresos municipales por este concepto llegan a solo $2.402 millones.

El análisis fue elaborado por el equipo de la División de Planificación y Desarrollo Regional (DIPLADE) del GORE de Los Ríos, con el apoyo de la consultora Kinn Engineering. El objetivo del documento es orientar la implementación de políticas locales y regionales que impulsen la economía circular y la reducción de desechos en la zona.