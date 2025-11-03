Nueva ruta de barcaza opera entre Isla Mancera y Niebla: cada cuánto saldrá y suministros permitidos

La comunidad de Isla Mancera, en la comuna de Valdivia, cuenta desde octubre de 2025 con un nuevo servicio de barcaza que facilitará el traslado quincenal de víveres, materiales de construcción y otros elementos de gran tamaño.

El viaje será operado por la nave Markat, que conectará el sector de Niebla con Isla Mancera cada quince días. Esta iniciativa responde a una demanda de los vecinos que buscaban fortalecer la conectividad con el continente y facilitar el abastecimiento logístico.

En el anuncio oficial, el delegado presidencial regional, Jorge Alvial, afirmó que “nosotros tenemos una serie de acciones de trabajo con las comunidades y no escatimamos en buscar soluciones públicas o público-privadas, como es este caso”.

Por su parte, el seremi de Gobierno, Juan Guerra Hollstein, señaló que este nuevo servicio “refleja lo que ha sido el sello de nuestro gobierno, de que las autoridades tenemos que estar en terreno con las y los vecinos, escuchando sus necesidades”.

La empresa operadora, RVC, actúa en esta ruta como aporte privado a la conectividad regional, sin recursos públicos comprometidos.