Feria laboral en La Florida este jueves 6 de noviembre: más de 3.500 vacantes

La Municipalidad de La Florida, a través de su Departamento de Desarrollo Económico Local, invita a los vecinos y vecinas a participar en la quinta versión de la Feria Laboral y de Capacitación, que se realizará este jueves 6 de noviembre, entre las 9:00 y las 15:00 horas, en el Estadio Bicentenario Municipal (Enrique Olivares 1003). La actividad contará con entrada gratuita y está abierta a toda la comunidad.

El alcalde de La Florida, Daniel Reyes destacó que esta instancia “es una tremenda oportunidad para las personas que están buscando una nueva opción laboral o desean capacitarse para acceder a mejores empleos. En tiempos en que la situación económica sigue siendo difícil para muchas familias, nuestro compromiso es acercar las oportunidades y hacer que La Florida sea una comuna que genera trabajo, crecimiento y esperanza”.

El encuentro reunirá a más de 70 instituciones, entre empresas, organismos de seguridad e instituciones académicas, que ofrecerán más de 3.500 oportunidades laborales, incluyendo 138 vacantes inclusivas, con sueldos que van desde los $550.000 hasta los $2.300.000.

Entre las entidades participantes destacan Carabineros de Chile, la Fuerza Aérea, y empresas como Atento Chile, Aramark, Cinépolis, Construmart, Fundación Coanil, Help Rescate, Colmena, Parque del Recuerdo, Sodexo, Voy Santiago, Teamwork, Yo Líquido, Palumbo, Trabajando.com, Salesland, Intelcia, Incar Seguridad, Grupo Serma, Eurofirms, Favima, Asert, Ayres Seguridad y Alicomer, entre muchas otras.

Además, la jornada contará con capacitaciones que consiste en tres charlas abiertas al público:

• 9:45 a 10:30 horas – DUOC UC Sede Plaza Vespucio: “Domina IA: Despierta tu mente digital. Prompt y uso ético de la información”, dictada por Ariel Vásquez Sepúlveda, bibliotecólogo y asesor en investigación aplicada.

• 10:45 a 11:30 horas – Universidad Católica Silva Henríquez: “¿Cómo entro a la U?”, sobre el proceso de admisión, beneficios y orientación para el ingreso a la educación superior.

• 12:00 a 12:45 horas – Academia ARS / ARS Global: “Consejos para la elaboración del currículum vitae y búsqueda de empleo”, a cargo de Álvaro Parra, analista de Diversidad, Equidad e Inclusión y terapeuta ocupacional.

Innovación educativa desde la Escuela de Informática y Telecomunicaciones

La Escuela de Informática y Telecomunicaciones de Duoc UC, en colaboración con la empresa Joy, presentará un entorno de realidad virtual inmersiva que permitirá a los estudiantes de Redes y Telecomunicaciones simular trabajos en terreno sin salir del aula, identificar componentes técnicos, reconocer elementos de protección personal y experimentar condiciones reales de trabajo en altura.

Además, se exhibirá el perro robot Unitree Go 2, tecnología de origen chino utilizada para labores de rescate, seguridad y monitoreo técnico, una de las atracciones tecnológicas más esperadas de esta nueva edición de la feria.