Precio de la bencina este lunes 10 de noviembre: revisa los valores anunciados por ENAP

La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) difundió su más reciente informe semanal de precios, donde se detalla el comportamiento de los combustibles que comenzó a regir desde el pasado jueves 6 de noviembre. De acuerdo con los datos publicados, las variaciones son mínimas respecto de la semana anterior, con excepción del kerosene, que registra un aumento.

Según el reporte, las modificaciones son las siguientes:

Gasolina de 93 octanos: variación de $0 por litro

variación de Gasolina de 97 octanos: variación de $0 por litro

variación de Kerosene: sube $40,9 por litro

Diésel: variación de $0 por litro

variación de GLP de uso vehicular: variación de $0 por litro

Qué explica las variaciones en los precios del combustible

Enap puntualizó que su publicación “no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno”, recordando que el valor final que enfrenta el consumidor depende de las empresas distribuidoras, las cuales determinan sus tarifas de manera independiente.

Para realizar sus estimaciones, la compañía considera los precios internacionales de importación provenientes del mercado de referencia de la Costa del Golfo de Estados Unidos, además de otros costos logísticos relacionados con el transporte marítimo hacia Chile.

Qué mecanismos inciden en la estabilidad del precio

El informe también contempla los efectos de instrumentos de estabilización como el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) y el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP), ambos diseñados para atenuar las fluctuaciones internacionales que impactan directamente en el valor local.

De esta manera, solo el kerosene evidenciará una modificación relevante durante los próximos días, mientras que la gasolina, el diésel y el gas vehicular se mantendrán sin cambios.