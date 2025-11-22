Aguinaldo de Navidad 2025: quiénes lo recibirán y de cuánto será el pago en diciembre

A menos de dos meses de las fiestas de fin de año, los hogares comienzan a preparar sus presupuestos para una de las épocas con mayores gastos. Entre los regalos, las reuniones familiares y la antesala del Año Nuevo, diciembre suele ser un mes donde los egresos aumentan considerablemente. En este contexto, el tradicional aguinaldo de Navidad se convierte en un importante alivio económico para miles de chilenos.

Quiénes podrán acceder al aguinaldo de Navidad este 2025

El beneficio será entregado por el Estado a pensionados y trabajadores del sector público, dos grupos que recibirán este aporte durante el mes de diciembre.

En el caso de los pensionados, podrán acceder al aguinaldo quienes, al 30 de noviembre de 2025, perciban una pensión a través de alguna de las siguientes instituciones o regímenes previsionales:

Instituto de Previsión Social (IPS) , ya sea mediante la PGU o la Pensión Básica Solidaria de Invalidez .

, ya sea mediante la o la . AFP o compañía de seguros , si reciben el Aporte Previsional Solidario (de Vejez o Invalidez) .

, si reciben el . Ex cajas de previsión o ex servicios de seguro social.

Pensiones otorgadas bajo la Ley 16.744 , relacionadas con accidentes laborales (mutualidades o Instituto de Seguridad Laboral).

, relacionadas con accidentes laborales (mutualidades o Instituto de Seguridad Laboral). Pensiones de reparación correspondientes a la Ley Rettig o Ley Valech .

o . Beneficiarios de Dipreca o Capredena.

En tanto, los trabajadores públicos deberán ocupar cargos de planta o a contrata al 1 de diciembre de 2025 en instituciones del Estado, como ministerios, hospitales públicos, municipalidades o establecimientos educacionales. Aquellos que ingresen al servicio público después de esa fecha quedarán excluidos del pago.

De cuánto será el aguinaldo y cuándo se entregará

Para los pensionados, el monto establecido del aguinaldo de Navidad 2025 asciende a $29.055, con un incremento de $16.415 por cada carga familiar acreditada al 30 de noviembre. Este pago se efectuará junto a la pensión correspondiente a diciembre.

Los beneficiarios del IPS lo recibirán desde el lunes 1 de diciembre .

lo recibirán desde el . Los afiliados a AFP comenzarán a recibirlo a partir del miércoles 17 del mismo mes.

En el caso de los funcionarios públicos, el monto aún no está completamente definido, pues depende de la negociación del reajuste del sector público, proceso que habitualmente se lleva a cabo en noviembre entre los ministerios de Hacienda y Trabajo junto a la Mesa del Sector Público. La aprobación final suele concretarse en diciembre y, en ocasiones, después de Navidad, por lo que el pago del aguinaldo puede efectuarse de manera retroactiva.

Durante 2024, los montos fueron de $68.865 y $36.427, según el nivel de ingreso del funcionario. Se espera que para este año los valores sean superiores a esas cifras.

El aguinaldo se entregará junto con la remuneración de diciembre, programada de la siguiente manera:

Quienes reciben su sueldo el 18 o 19 de cada mes , obtendrán el aguinaldo el jueves 18 y viernes 19 de diciembre , respectivamente.

, obtendrán el aguinaldo el , respectivamente. Aquellos que perciben su remuneración el 21, 22, 23 o 24 de cada mes, lo recibirán el lunes 22 de diciembre.

Por qué el aguinaldo es un apoyo clave en el cierre del año

En un periodo donde los gastos aumentan y muchas familias buscan mantener las tradiciones navideñas, este aporte estatal cumple un rol esencial para aliviar la presión económica. Además, refuerza el reconocimiento hacia pensionados y funcionarios públicos, dos grupos que representan pilares fundamentales en el funcionamiento del país.

El aguinaldo de Navidad, más allá de su monto, simboliza un impulso económico que permite afrontar con mayor tranquilidad las celebraciones de fin de año, manteniendo viva una de las costumbres más esperadas de diciembre.