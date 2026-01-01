Enero inicia con un nuevo aumento para pensionados: entra en vigencia el Beneficio por Años Cotizado

Con la llegada de enero comienza a aplicarse el Beneficio por Años Cotizados, un complemento mensual destinado a personas pensionadas de 65 años o más, cuyo monto se calcula en Unidades de Fomento (UF) y se suma directamente a la pensión habitual.

Este aporte busca reconocer los años de cotización previsional acumulados durante la vida laboral, entregando un incremento permanente en el monto que reciben mensualmente los beneficiarios. De acuerdo con información de ChileAtiende, el beneficio no requiere postulación y se asigna de manera automática a quienes cumplen las condiciones establecidas.

En cuánto puede aumentar la pensión con este beneficio

El incremento mínimo corresponde a 0,1 UF por cada 12 meses cotizados, con un límite máximo de 2,5 UF mensuales para quienes registren 25 años de cotizaciones. Según datos de la Subsecretaría de Previsión Social, una mujer que cumpla el mínimo exigido de 10 años de cotizaciones recibiría un aporte aproximado de $39.315. En el caso de los hombres, que deben acreditar al menos 20 años, el monto estimado asciende a cerca de $78.630.

El cálculo considera únicamente hasta 300 meses de cotización, incluso si la persona registra un período superior.

Quiénes cumplen los requisitos para acceder al Beneficio por Años Cotizados

El aporte se otorga automáticamente a quienes cumplan con los siguientes criterios:

Tener 65 años de edad o más.

Estar pensionado por vejez o invalidez en una AFP o en una compañía de seguros de vida.

Registrar un mínimo de 120 meses de cotizaciones (10 años) en el caso de las mujeres, o 240 meses (20 años) en el caso de los hombres.

No se consideran más de 25 años de cotizaciones para el cálculo del beneficio, aun cuando el historial previsional sea superior.

Cómo saber si corresponde recibir el aporte

Las personas interesadas pueden verificar si acceden al beneficio mediante la plataforma de consulta habilitada, ingresando su RUN y fecha de nacimiento. Si el sistema confirma el cumplimiento de los requisitos, es posible acceder con ClaveÚnica para revisar el monto asignado, el detalle del beneficio y la resolución oficial.

Este documento informa el resultado de la evaluación y explica el mecanismo utilizado para calcular el complemento previsional.

Desde cuándo se paga el Beneficio por Años Cotizados

El pago comienza con las pensiones de enero para quienes tengan 65 años o más y se hayan pensionado el 31 de julio de 2025 o antes. En estos casos, el aumento se verá reflejado de forma inmediata en el pago mensual.

Para quienes se pensionen a partir del 1 de agosto de 2025, el beneficio se entregará de manera diferida junto con la primera pensión. Si corresponde, el monto acumulado se pagará de forma retroactiva desde la fecha en que se cumplieron los requisitos establecidos.