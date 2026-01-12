Línea 9 del Metro: una nueva conexión que transformará Santiago

La red de Metro de Santiago sumará una de sus expansiones más relevantes con la futura Línea 9, un trazado que conectará sectores del centro-norte con el sur de la capital, mejorando la movilidad y reduciendo los tiempos de traslado para millones de habitantes.

Con una extensión total de 27 kilómetros, este nuevo eje de transporte impactará directamente en la vida diaria de cerca de dos millones de personas, consolidándose como una de las obras de infraestructura urbana más importantes proyectadas para la próxima década.

Qué comunas se verán beneficiadas con la Línea 9 del Metro

Según información oficial del proyecto, la Línea 9 permitirá que La Pintana se incorpore por primera vez a la red de Metro de Santiago. En tanto, otras comunas ampliarán su cobertura con nuevas estaciones: Recoleta, Santiago, San Miguel, San Joaquín, La Granja, San Ramón y Puente Alto.

Esta expansión busca equilibrar el acceso al transporte público, especialmente en sectores históricamente postergados, fortaleciendo la conectividad entre distintos puntos de la ciudad.

Cuándo comenzará a operar la nueva Línea 9

La puesta en marcha de la Línea 9 se desarrollará de manera gradual y estará dividida en tres etapas. El primer tramo está programado para 2030 y contará con 10 estaciones entre Santiago y La Pintana, abarcando 14,3 kilómetros.

Posteriormente, en 2032, se habilitará el segundo tramo, con cuatro estaciones que conectarán Santiago con Puente Cal y Canto, en un recorrido de 4,1 kilómetros. Finalmente, en 2033 se espera la apertura del último segmento, con cinco estaciones entre La Pintana y Puente Alto, sumando 9 kilómetros adicionales.

Dónde estarán ubicadas las estaciones de la Línea 9

El trazado completo contempla 19 estaciones a lo largo del eje de Avenida Santa Rosa y sectores aledaños. La línea se iniciará en Puente Cal y Canto, punto estratégico que permitirá combinar con las Líneas 2, 3 y la futura Línea 7.

Entre sus paradas se incluyen estaciones clave como Santa Lucía, con conexión a la Línea 1; Matta, que enlazará con la Línea 3; y Biobío, donde será posible combinar con la Línea 6. El recorrido continuará atravesando diversos cruces de Avenida Santa Rosa, incorporando conexiones con la Línea 4A en la estación Santa Rosa y finalizando en Plaza de Puente Alto, donde se enlazará con la Línea 4.

Esta nueva línea no solo ampliará la cobertura del Metro de Santiago, sino que también fortalecerá la integración urbana y la equidad territorial, consolidando un sistema de transporte más eficiente y accesible para la ciudad.