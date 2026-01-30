Este viernes se paga el Bono al Trabajo de la Mujer: quiénes reciben el beneficio

Este viernes 30 de enero se realizará el pago mensual del Bono al Trabajo de la Mujer (BTM), beneficio estatal destinado a apoyar a mujeres trabajadoras que forman parte del 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH). El aporte se entrega el último día hábil de cada mes y corresponde, en esta oportunidad, a las rentas percibidas durante octubre de 2025.

De acuerdo con información del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), el BTM busca incentivar la participación laboral femenina, tanto en trabajos dependientes como independientes, a través de un apoyo económico que puede pagarse de forma mensual o anual.

Cómo funciona el pago mensual y anual del BTM

El Sence recordó que existen dos modalidades de pago del Bono al Trabajo de la Mujer, las que deben ser elegidas por la beneficiaria al momento de postular. El pago mensual corresponde a un anticipo del beneficio total y “podría estar sujeta a devolución de dinero”, ya que no se entrega el monto completo mes a mes. En este caso, las beneficiarias reciben entre el 50% y el 75% del total, mientras que el saldo se paga en agosto.

Por su parte, el pago anual no contempla devoluciones y se realiza una vez al año, también en agosto. Este monto se calcula en base a las rentas obtenidas entre enero y diciembre del año anterior, considerando tres tramos de ingreso definidos por el organismo.

Cuánto dinero entrega el Bono al Trabajo de la Mujer

Para el pago mensual, los montos varían según la renta percibida:

Si la renta mensual es igual o inferior a $294.377, el pago va desde $1 hasta $44.157, aumentando a medida que sube el ingreso.

Si la renta se encuentra entre $294.378 y $367.971, el monto se mantiene cercano a $44.157.

Si la renta supera los $367.971 y es inferior a $662.348, el beneficio disminuye gradualmente desde $44.157 hasta $1.

En el caso del pago anual, los tramos se definen de la siguiente manera:

Con una renta anual igual o inferior a $3.390.139, el beneficio va desde $1 hasta $678.028.

Si la renta anual se ubica entre $3.390.140 y $4.237.674, el monto se mantiene cercano a $678.028.

Para rentas superiores a $4.237.674 e inferiores a $7.627.812, el aporte disminuye progresivamente desde $678.028 hasta $1.

Desde el Sence se precisó que el Bono al Trabajo de la Mujer se puede recibir por una sola vez, con una duración máxima de cuatro años. Una vez finalizado ese período, el beneficio deja de otorgarse.

Cuáles son los requisitos para postular al BTM

Las postulaciones al Bono al Trabajo de la Mujer se encuentran disponibles durante todo el año a través del sitio web del Sence. Para acceder, se debe tener entre 25 y 59 años con 11 meses de edad, desempeñarse en un trabajo dependiente o independiente y pertenecer al 40% más vulnerable del país según el RSH.

Además, se deben cumplir requisitos específicos según la modalidad de pago elegida. Para el pago anual, la renta bruta no debe superar los $7.948.180. En el caso del pago mensual, la renta bruta debe ser inferior a $662.348, mantener las cotizaciones previsionales al día, no recibir el Ingreso Mínimo Garantizado en el período evaluado y no desempeñarse en organismos del Estado, municipios o empresas privadas con aportes estatales iguales o superiores al 50%.

En el caso de las trabajadoras independientes, el Sence recordó que “deben emitir boletas de honorarios y realizar el respectivo proceso de Declaración de Renta del Servicio de Impuestos Internos (SII)”.