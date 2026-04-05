Búsqueda de huevitos de Pascua en Santiago: así será el panorama gratuito para niños

Un lugar mágico para que los más pequeños se diviertan buscando huevitos de chocolate dejados por el “Conejito”, es lo que Parque del Recuerdo ofrece este domingo 05 de abril desde las 10 hrs, para celebrar Pascua de Resurrección, convirtiéndose así en un gran panorama familiar con sentido.

Los huevitos estarán escondidos a lo largo de un laberinto natural de más de 1.400 m2, situado en el sector de la Laguna en Parque del Recuerdo Américo Vespucio, con el propósito de que niños y niñas de hasta 12 años, y previa inscripción en el Instagram @masparque, puedan ser parte de una actividad totalmente gratuita y que, además, les permitirá disfrutar de un rincón creativo donde podrán pintar huevos de pascua.

Pero eso no es todo, las familias podrán escuchar cuentos sobre el Conejo de Pascua, los cuales serán relatados por Mónica Tagle a las 11 hrs., recorrer la zona de juegos y visitar la isla con un bosque de bambú junto con pasarelas sobre el agua, así como distintos hitos interactivos para descubrir los ecosistemas, la flora y fauna del lugar, y el hotel para bichos.

“Esperamos que las familias desplieguen toda su creatividad en este rincón creativo, en el cual los niños podrán pintar sus propios huevitos. Esta entretenida actividad se enmarca en la exposición “Colores de Pascua: Renacer”, una muestra colectiva en la que 9 artistas de distintos estilos y trayectorias intervinieron huevos de gran tamaño (1.50 mt. de alto por 90 cm. de ancho), utilizando diversas técnicas artísticas”, comenta Paulina Jaramillo, Gerenta de Asuntos Corporativos de Parque del Recuerdo.

Las obras son creación de la artista visual y gestora del patrimonio cultural, Lolo Góngora; el muralista Carlos Bezerra; la ilustradora y ceramista, María José Gutiérrez; y el ilustrador y dibujante, Tomás Id; entre otros grandes exponentes del arte nacional, y pueden ser visitadas de manera gratuita a un costado del Templo en Parque del Recuerdo Américo Vespucio.

De esta forma, el programa Más Parque de Parque del Recuerdo da inicio a este nuevo ciclo de iniciativas vinculadas al arte, la naturaleza, la cultura y la entretención. La Laguna de Parque del Recuerdo está situada en Américo Vespucio 555, Huechuraba y está abierta durante todo el año, con diversas actividades y panoramas para toda la familia.