Seguro de Cesantía: el descuento que reduce tus impuestos (y quizás no sabías)

El Seguro de Cesantía en Chile es una cotización previsional obligatoria que incide directamente en la forma en que se calcula la renta imponible de los trabajadores y en la carga tributaria anual. Su tratamiento está regulado por el Servicio de Impuestos Internos, organismo que establece cómo deben declararse estos montos en la Operación Renta.

Al tratarse de una cotización previsional, el aporte del trabajador no se considera parte de la base imponible para efectos del impuesto a la renta. Esto significa que el monto descontado mensualmente reduce la base sobre la cual se calcula el impuesto, generando un efecto de desgravamen.

Además, este descuento se incorpora en la Declaración Jurada 1887, documento que los empleadores entregan con el detalle de las rentas y cotizaciones de sus trabajadores.

¿Por qué el seguro de cesantía reduce la base imponible?

La cotización del trabajador, equivalente al 0,6% de la remuneración imponible, se descuenta antes de calcular el Impuesto de Segunda Categoría. Esto implica que:

No se incluye dentro de la renta tributable.

Disminuye el monto sobre el cual se aplica el impuesto.

Forma parte de las cotizaciones previsionales obligatorias, al igual que salud y pensiones.

En la práctica, este tratamiento permite que los trabajadores paguen impuestos sobre una base menor, ajustada a los descuentos legales obligatorios.

¿Cómo se trata el aporte del empleador en la Operación Renta?

El aporte patronal al Seguro de Cesantía, que corresponde al 1,6% de la remuneración imponible, tiene un tratamiento distinto. Para las empresas que tributan con renta efectiva, este monto se considera un gasto necesario para producir la renta.

Esto significa que:

Puede rebajarse como gasto en la contabilidad de la empresa.

Disminuye la base sobre la cual se calculan los impuestos corporativos.

Debe estar correctamente registrado y respaldado.

Este reconocimiento como gasto permite reflejar de manera más precisa los costos asociados a la contratación de trabajadores.

¿Qué ocurre con los trabajadores de casa particular?

En el caso de los trabajadores de casa particular, el esquema de aportes presenta diferencias en su composición, pero mantiene la misma lógica tributaria. Es decir, los aportes obligatorios asociados al seguro de cesantía también se consideran previsionales y, por lo tanto, no forman parte de la renta imponible.

Esto asegura un tratamiento tributario consistente, independiente del tipo de contrato.

¿Cómo aparece esta información en la declaración de renta?

Las cotizaciones previsionales obligatorias, incluido el Seguro de Cesantía, no constituyen renta imponible. Por esta razón, la información suele estar incorporada automáticamente en la propuesta de declaración elaborada por el empleador y disponible en los sistemas del Servicio de Impuestos Internos.

En términos generales:

Los montos ya vienen descontados de la base imponible.

Se informan a través de declaraciones juradas como la 1887.

El contribuyente debe revisar que los datos sean correctos antes de aceptar la propuesta.

¿Es obligatorio el seguro de cesantía en todos los casos?

El Seguro de Cesantía es irrenunciable y se aplica de manera automática a los trabajadores con contrato regido por el Código del Trabajo. Esto implica que:

No puede ser rechazado por el trabajador.

Se descuenta de forma obligatoria mes a mes.

Forma parte del sistema de protección social frente a la pérdida de empleo.

Su carácter obligatorio explica por qué la normativa tributaria lo trata como una cotización previsional y no como un ingreso disponible.

¿El seguro de cesantía paga impuestos?

El Seguro de Cesantía no paga impuestos, ya que se trata de una cotización previsional obligatoria. Esto implica que los montos descontados al trabajador no se consideran parte de la renta imponible y, por lo tanto, no están afectos al impuesto a la renta.