Bonos y beneficios para personas cesantes: estas son las ayudas disponibles en abril

Abril suele convertirse en uno de los meses más relevantes en materia financiera para las familias en Chile, principalmente por la Operación Renta, un proceso que puede significar devoluciones de dinero o pagos obligatorios ante el Servicio de Impuestos Internos (SII).

A este trámite se suman otros gastos habituales, lo que puede generar presión en el presupuesto, especialmente para quienes se encuentran sin trabajo. En ese escenario, existen beneficios estatales que buscan apoyar económicamente a las personas cesantes mientras intentan reinsertarse en el mercado laboral.

A continuación, revisa cuáles son los principales aportes, sus requisitos y cómo acceder a ellos.

Beneficios para personas cesantes en abril

Fondo de Cesantía Solidario

El Fondo de Cesantía Solidario (FCS) está dirigido a trabajadores que no cuentan con fondos suficientes en su Cuenta Individual de Cesantía o que ya utilizaron completamente su seguro.

Para acceder, se deben cumplir estas condiciones:

Estar cesante al momento de la solicitud

Tener al menos 10 cotizaciones pagadas en los últimos 24 meses (8 en zonas con estado de catástrofe)

Las tres últimas cotizaciones deben ser continuas y con el mismo empleador

El contrato debe haber terminado por causas válidas (plazo vencido, fuerza mayor, cierre, entre otras)

Estar inscrito en la Bolsa Nacional de Empleo (BNE)

Subsidio de Cesantía

Quienes no cumplen con los requisitos del Seguro de Cesantía pueden acceder al Subsidio de Cesantía, administrado por el Instituto de Previsión Social (IPS) o cajas de compensación.

Este beneficio se entrega por un máximo de 360 días e incluye:

Atención médica gratuita

Asignación Familiar y/o Maternal

Asignación por Muerte

El trámite debe realizarse directamente en la institución correspondiente.

Seguro de Cesantía

El Seguro de Cesantía entrega apoyo económico a trabajadores que han perdido su empleo, ya sea por despido, renuncia o término de contrato.

Requisitos:

Al menos 10 cotizaciones (contrato indefinido)

Mínimo 5 cotizaciones (contrato a plazo fijo o por obra)

La solicitud puede realizarse de forma online o presencial en la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC).

La solicitud puede realizarse a través de la sucursal virtual de la Administradora de Fondos de Cesantía, CLIC AQUÍ o de manera presencial en sus oficinas.

Bolsa Nacional de Empleo

La Bolsa Nacional de Empleo (BNE) no es un beneficio monetario, pero cumple un rol clave.

Se trata de una plataforma gratuita que reúne ofertas laborales del sector público y privado, y cuyo registro es obligatorio para acceder al Fondo de Cesantía Solidario.