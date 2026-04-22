¿Estás cesante?: revisa los beneficios que puedes obtener de la AFC

Ante la pérdida de empleo, el Estado dispone de una red de apoyo orientada a resguardar los ingresos, la salud y la estabilidad de las personas. De acuerdo con ChileAtiende, estos mecanismos buscan acompañar a los trabajadores mientras logran reinsertarse en el mercado laboral, aunque su acceso varía según la situación previsional de cada persona.

Qué ayudas económicas están disponibles para quienes quedan sin trabajo

Existen distintos instrumentos diseñados para amortiguar el impacto de la cesantía y asegurar un ingreso temporal:

Seguro de Cesantía: Este beneficio se financia mediante aportes del trabajador y del empleador, y es administrado por AFC Chile. Los pagos se realizan con cargo a la Cuenta Individual de Cesantía (CIC).

Fondo de Cesantía Solidario: Opera cuando los recursos de la cuenta individual no son suficientes. En este caso, el financiamiento proviene del Estado y de los empleadores.

Subsidio de Cesantía: Está dirigido a personas que no están afiliadas al seguro. Su gestión corresponde al Instituto de Previsión Social o a cajas de compensación.

Indemnización por término de contrato: En determinadas circunstancias, este pago actúa como respaldo económico, ya sea por años de servicio o por falta de aviso previo al despido.

Cómo se mantiene la cobertura de salud durante la cesantía

Además del respaldo económico, el sistema contempla alternativas para asegurar la continuidad en la atención médica.

Tanto en el Fondo Nacional de Salud como en las Instituciones de Salud Previsional, existen mecanismos que permiten mantener o ajustar la afiliación. Esto facilita que las personas cesantes y sus familias conserven acceso a prestaciones de salud mientras enfrentan este periodo.