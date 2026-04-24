Subsidio de Gas Licuado: así puedes solicitar el beneficio que se pagará vía transferencia directa

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, dio a conocer los detalles del Subsidio de Gas Licuado, una medida orientada a apoyar a las familias durante los meses de invierno, especialmente en el gasto asociado a la calefacción del hogar.

La definición del mecanismo de entrega era uno de los puntos que había generado inquietud entre autoridades locales, principalmente en municipios que buscaban claridad sobre su eventual rol en la implementación.

Durante las últimas semanas se evaluaron distintas opciones para la entrega del subsidio, como vales de descuento o incluso la distribución directa de cilindros de gas, alternativas que finalmente fueron descartadas.

¿En qué consiste el Subsidio de Gas Licuado?

El beneficio está diseñado para apoyar a cerca de 7,5 millones de personas en Chile, entregando un aporte económico destinado a la compra de gas durante el invierno.

Podrán acceder quienes estén dentro del 80% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares (RSH).

La entrega comenzará en junio, coincidiendo con los meses de mayor demanda por calefacción.

¿Cómo se entregará el dinero del subsidio?

El mecanismo definido consiste en una transferencia directa de dinero para la compra de gas, que se realizará a través de una tarjeta electrónica del BancoEstado.

De esta forma, el beneficio no será gestionado directamente por los municipios.

Según explicó el ministro Alvarado, el sistema se implementará mediante una glosa especial revisada con la Contraloría, y se materializará a través de transferencias directas a las personas beneficiarias inscritas en el Registro Social de Hogares.

“El tema del gas se va a hacer a través de una glosa especial que consultamos con la Contraloría, vía Ministerio del Interior, con transferencias directas a los beneficiarios que están, en el Registro Social de Hogares”, indicó la autoridad, precisando que el pago se depositará en la “tarjeta electrónica del BancoEstado”.