Un sistema frontal afectará este martes 28 de abril y hasta la madrugada del miércoles 29 a gran parte de la zona centro y sur de Chile. La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió avisos meteorológicos por precipitaciones y viento, mientras que el Senapred mantiene alertas tempranas preventivas en las regiones del Bío Bío, Los Ríos y Los Lagos.

Viento en la zona cordillerana del Maule, Ñuble y Bío Bío

Desde la tarde del martes hasta la madrugada del miércoles, se esperan vientos de entre 25 y 60 km/h con rachas que pueden alcanzar los 80 km/h en sectores cordilleranos de Ñuble y Bío Bío. En la cordillera del Maule, las rachas llegarán a los 60 km/h, mientras que en la precordillera de Ñuble se proyectan rachas de hasta 50 km/h.

Lluvia en el Bío Bío con isoterma cero alta

El aviso más específico para esta región advierte precipitaciones de entre 25 y 35 mm en precordillera y cordillera durante la tarde del martes. La isoterma cero —la altura a la que las precipitaciones caen como nieve en vez de lluvia— se ubicará entre los 3.000 y 3.700 metros, lo que implica que las lluvias llegarán hasta cotas altas en corto tiempo.

Precipitaciones en Los Ríos y Los Lagos

Desde la madrugada hasta la tarde del martes, Los Ríos recibirá entre 20 y 45 mm según la zona, con los mayores montos en la Cordillera de la Costa. En Los Lagos, litoral y Cordillera de la Costa registrarán acumulados similares, de entre 20 y 45 mm.

Viento fuerte en La Araucanía, Los Lagos y Aysén

En La Araucanía, los vientos en cordillera llegarán a 40-60 km/h con rachas de 80 km/h. En Los Lagos, sectores de Chiloé y el litoral interior tendrán rachas de hasta 70 km/h, mientras que en la zona cordillerana y el insular norte de Aysén se esperan rachas de 80 km/h.

Senapred recomienda a la población de las regiones con alerta mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar precauciones ante posibles crecidas de ríos o cortes en rutas de montaña.