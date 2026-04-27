Llega un sistema frontal este martes y hay alertas activas en 7 regiones del país
Lluvia y viento afectarán desde el Maule hasta Aysén durante las próximas horas. Senapred ya activó alertas preventivas en tres regiones ante posibles emergencias.d
Un sistema frontal afectará este martes 28 de abril y hasta la madrugada del miércoles 29 a gran parte de la zona centro y sur de Chile. La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió avisos meteorológicos por precipitaciones y viento, mientras que el Senapred mantiene alertas tempranas preventivas en las regiones del Bío Bío, Los Ríos y Los Lagos.
Viento en la zona cordillerana del Maule, Ñuble y Bío Bío
Desde la tarde del martes hasta la madrugada del miércoles, se esperan vientos de entre 25 y 60 km/h con rachas que pueden alcanzar los 80 km/h en sectores cordilleranos de Ñuble y Bío Bío. En la cordillera del Maule, las rachas llegarán a los 60 km/h, mientras que en la precordillera de Ñuble se proyectan rachas de hasta 50 km/h.
Lluvia en el Bío Bío con isoterma cero alta
El aviso más específico para esta región advierte precipitaciones de entre 25 y 35 mm en precordillera y cordillera durante la tarde del martes. La isoterma cero —la altura a la que las precipitaciones caen como nieve en vez de lluvia— se ubicará entre los 3.000 y 3.700 metros, lo que implica que las lluvias llegarán hasta cotas altas en corto tiempo.
Precipitaciones en Los Ríos y Los Lagos
Desde la madrugada hasta la tarde del martes, Los Ríos recibirá entre 20 y 45 mm según la zona, con los mayores montos en la Cordillera de la Costa. En Los Lagos, litoral y Cordillera de la Costa registrarán acumulados similares, de entre 20 y 45 mm.
Viento fuerte en La Araucanía, Los Lagos y Aysén
En La Araucanía, los vientos en cordillera llegarán a 40-60 km/h con rachas de 80 km/h. En Los Lagos, sectores de Chiloé y el litoral interior tendrán rachas de hasta 70 km/h, mientras que en la zona cordillerana y el insular norte de Aysén se esperan rachas de 80 km/h.
Senapred recomienda a la población de las regiones con alerta mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar precauciones ante posibles crecidas de ríos o cortes en rutas de montaña.
#Proyección 🇨🇱☀️🌧️ | 27 abril–1 mayo
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— MeteoChile (@meteochile_dmc) April 26, 2026