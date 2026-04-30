Una de las preguntas más frecuentes entre quienes planean emigrar desde Chile es qué pasa con los fondos acumulados en la AFP. La respuesta corta es que no puedes retirarlos libremente solo porque ya no vives en el país. La AFP no es una cuenta de ahorro de libre disposición: es un fondo previsional destinado a financiar una pensión, y retirar ese dinero antes de jubilarte tiene condiciones muy específicas que dependen de tu situación.

Si eres chileno y te vas al extranjero

Los fondos siguen siendo tuyos. Puedes dejarlos en tu AFP y seguir acumulando rentabilidad. Cuando llegues a la edad legal de jubilación, puedes solicitar tu pensión desde el extranjero directamente a tu AFP o a través del consulado chileno más cercano.

Lo que no puedes hacer es retirar los fondos antes de jubilarte solo porque emigraste. Esa posibilidad no existe en la ley chilena para los trabajadores nacionales, salvo situaciones muy específicas como enfermedad terminal o invalidez declarada.

Si Chile tiene un convenio de seguridad social con el país al que te vas, puedes sumar los períodos cotizados en ambos países para acceder a beneficios previsionales. Chile tiene convenios vigentes con Argentina, Austria, Brasil, Canadá, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Paraguay, Perú, Portugal, Suecia, Suiza y Uruguay, entre otros.

Si eres extranjero y te vas de Chile

Aquí hay una distinción importante. La mayoría de los extranjeros que trabajaron en Chile sin acogerse a ninguna excepción legal están en la misma situación que un chileno: no pueden retirar los fondos antes de jubilarse. Sus ahorros quedan en la AFP hasta que cumplan los requisitos para pensionarse.

Sin embargo, existe una excepción: la Ley 18.156, conocida como Ley del Técnico Extranjero. Si cumples las siguientes tres condiciones simultáneamente, puedes solicitar la devolución de tus fondos acumulados:

Ser profesional o técnico extranjero con título o calificación técnica reconocida

Estar afiliado a un sistema de seguridad social en tu país de origen que cubra al menos vejez, invalidez, enfermedad y muerte

en tu país de origen que cubra al menos vejez, invalidez, enfermedad y muerte Haber expresado en tu contrato de trabajo en Chile la voluntad de mantener tu afiliación al sistema previsional extranjero

Si cumples estas condiciones, puedes acercarte a tu AFP con la documentación correspondiente y solicitar la devolución. Ojo: esa devolución paga impuestos, ya que se trata como una remuneración percibida en la fecha del retiro.

¿Cómo funciona traspaso de fondos acumulados con Perú?

Chile y Perú tienen un convenio de seguridad social que permite algo único: traspasar íntegramente los fondos acumulados en una AFP chilena a una AFP peruana, y viceversa. Es el único país con el que existe esa posibilidad de traspaso directo de fondos.

Qué pasa si no cumples ningún requisito

Si eres extranjero, no te acogiste a la Ley 18.156, no tienes convenio bilateral aplicable y aún no has llegado a la edad de jubilación, tus fondos se quedan en Chile. Puedes pensionarte desde tu país cuando llegues a la edad legal y solicitar el pago mensual al exterior. Muchas AFP tienen mecanismos para transferir pensiones a cuentas bancarias en el extranjero.

Para verificar tu situación específica, la Superintendencia de Pensiones tiene atención gratuita en su sitio web oficial y en el número 800 831 189.