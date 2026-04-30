El Subsidio al Dividendo es uno de los beneficios habitacionales más concretos que existen hoy en Chile, pero muchos compradores de vivienda no saben que existe hasta que ya firmaron. Reduce la tasa de interés del crédito hipotecario en 0,6 puntos porcentuales y se asigna de forma automática al momento de tomar el crédito, sin postulación ni trámite adicional. En términos prácticos, para una vivienda de 4.000 UF financiada al 90% a 30 años, el ahorro puede llegar a $100.000 mensuales menos en el dividendo.

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Cómo funciona el subsidio

El subsidio actúa directamente sobre la tasa de interés del crédito. Si el banco ofrece una tasa de 5%, con el subsidio baja a 4,4%. Esa diferencia se mantiene durante toda la vida del crédito, no solo los primeros años. Además del descuento en la tasa, el beneficio incluye una garantía estatal FOGAES que cubre hasta el 60% del valor de la propiedad, lo que puede permitir a compradores con menor pie acceder a mejores condiciones de financiamiento.

Qué viviendas aplican

El subsidio aplica exclusivamente para viviendas nuevas, es decir, que no hayan sido vendidas antes. El valor máximo es de 4.000 UF. La promesa de compraventa debe haber sido firmada a partir del 1 de enero de 2025: si se firmó antes de esa fecha, no aplica.

Quiénes pueden acceder al beneficio

El beneficio está disponible para personas naturales que compren una vivienda nueva dentro de los límites señalados. No hay requisito de tramo socioeconómico para el total de los cupos, aunque dentro de los 50.000 cupos disponibles hay 6.000 reservados para beneficiarios de los subsidios DS1 y DS19 que compren su primera vivienda de hasta 3.000 UF.

Cómo se obtiene

No hay postulación. Al solicitar el crédito hipotecario en el banco, cooperativa, compañía de seguros o administradora de mutuos hipotecarios, el sistema verifica automáticamente si la vivienda cumple los requisitos y asigna el subsidio. El comprador no tiene que hacer ningún trámite adicional.

Cuánto tiempo queda para postular al Subsidio al Dividendo

El subsidio está disponible hasta el 27 de mayo de 2027 o hasta que se agoten los 50.000 cupos, lo que ocurra primero. Al 10 de abril ya había más de 75.000 solicitudes elegibles y cerca de 23.700 créditos cursados, lo que indica que los cupos se están consumiendo a buen ritmo. No hay fecha de corte mensual: los cupos se asignan por orden de solicitud.

Puedes obtener más información del Subsidio al Dividendo en el portal de Chile Atiende.