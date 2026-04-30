Hasta $300 mil de una vez: los bonos y beneficios que puedes recibir por trabajar este 2026
Si tienes contrato o boleteas, podrías estar ignorando bonos que superan los $300 mil por integrante familiar o pagos mensuales directos a tu cuenta. Ojo: algunos beneficios están por cambiar para siempre y podrías perder montos acumulados si no actúas ahora.
En un escenario económico que exige eficiencia en el presupuesto familiar, el Estado mantiene vigentes una serie de ayudas económicas diseñadas específicamente para quienes cuentan con un empleo formal, ya sea como dependientes o independientes. No obstante, el sistema se encuentra en un proceso de transición hacia el nuevo Subsidio al Empleo Unificado (SUE), lo que obliga a los trabajadores a estar atentos para no perder pagos acumulados.
A continuación, el detalle de los beneficios a los que puedes acceder según tu perfil laboral y socioeconómico:
Bono por Formalización del Trabajo
Este beneficio está dirigido a las personas que forman parte del Subsistema Seguridades y Oportunidades. Es un incentivo directo a la incorporación al mundo laboral formal.
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El monto: Este 2026, el pago máximo asciende a $302.505 por cada integrante de la familia que cumpla los requisitos.
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Requisito clave: Estar en proceso de Acompañamiento Sociolaboral (ASL) y registrar al menos cuatro cotizaciones continuas.
Asignación Familiar: ¿Cuánto te corresponde por carga?
Es el beneficio más masivo y se paga mensualmente por cada carga familiar acreditada. El monto depende directamente de tu nivel de ingresos brutos:
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Tramo 1: Si ganas hasta $631.976, recibes $22.007 por carga.
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Tramo 2: Entre $631.976 y $923.067, recibes $13.505 por carga.
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Tramo 3: Desde $923.067 hasta $1.439.668, recibes $4.267 por carga.
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Tramo 4: Superando los $1.439.669, no hay pago monetario, pero mantienes el derecho a otras prestaciones de salud y beneficios sociales.
Bonos en transición: Mujer y Empleo Joven
Actualmente, el Bono al Trabajo de la Mujer (para mujeres entre 25 y 59 años) y el Subsidio al Empleo Joven (para trabajadores de 18 a 24 años) se encuentran en una fase de cierre para dar paso al nuevo sistema unificado.
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Situación actual: No es posible realizar postulaciones nuevas, pero el Estado continúa pagando los montos pendientes.
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Los montos: Si ya eres beneficiaria o beneficiario, puedes recibir una cuota anual de hasta $678.028 o pagos mensuales de $44.157.
Dato Útil: Si crees tener cobros pendientes de años anteriores, puedes consultar con tu RUT en los portales oficiales de Sence, ya que estos dineros caducan si no se retiran a tiempo.
El nuevo Subsidio al Empleo Unificado (SUE)
Ya despachado a ley, este nuevo beneficio busca simplificar la entrega de recursos. Una vez que entre en plena vigencia, el SUE unificará los subsidios anteriores y ampliará su cobertura.
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Nuevos beneficiarios: Incluirá a adultos mayores y personas con discapacidad.
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El aporte: El beneficio podrá alcanzar hasta los $185.000 mensuales, repartidos entre un aporte al trabajador y un incentivo al empleador para fomentar la contratación.
Para verificar si tienes pagos disponibles o si tu ficha socioeconómica (Registro Social de Hogares) está actualizada para calificar a estos beneficios, se recomienda visitar el sitio oficial de ChileAtiende o la plataforma de Seguridad Social del Gobierno.