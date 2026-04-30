Con el desempleo nacional en un 8,3%, la búsqueda de nuevas oportunidades se vuelve una prioridad para miles de santiaguinos.

Este jueves 30 de abril, el Hotel Cumbres Lastarria será el epicentro de la décima feria laboral de Yapo.cl, una instancia diseñada para conectar a más de 1.000 postulantes con empresas que necesitan contratar personal de manera urgente.

¿Qué empresas participan en La feria laboral y qué sueldos ofrecen?

El evento, que se desarrollará entre las 10:00 y las 16:00 horas, contará con la presencia de gigantes del mercado como Adecco, Watt’s, Prosegur, Ariztía y AFP Plan Vital, entre otras.

Las oportunidades no son menores: se ofrecen más de 1.400 vacantes con rentas que comienzan en los $550.000 y alcanzan los $2.000.000, dependiendo del perfil y la experiencia. Los sectores con mayor demanda para esta jornada son:

Retail y Logística (impulsados por la cercanía del Cyber Day).

Seguridad y Servicios.

Administración y perfiles operativos.

Charlas para “no fallar” en la postulación

Además de las entrevistas directas, la feria contará con cuatro bloques de expertos para mejorar tus posibilidades de quedar seleccionado:

11:00 hrs: Cómo armar un CV efectivo.

12:00 hrs: Claves para enfrentar la entrevista laboral.

13:00 hrs: Por qué no te llaman (y cómo dejar de postular sin resultados).

14:00 hrs: Información sobre becas de capacitación.

¿Cómo asistir a La feria laboral en Santiago?

La entrada es completamente gratuita, pero requiere una inscripción previa para asegurar tu cupo y agilizar el ingreso al hotel. Puedes registrarte y asegurar tu participación en el sitio oficial de la feria, CLIC AQUÍ.