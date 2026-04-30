Peaje a Luca fin de semana largo: horarios y rutas con beneficios por feriado del 1 de mayo

Este jueves 30 de abril comenzó el despliegue del plan de contingencia en las carreteras que conectan la Región Metropolitana con el resto del país. Con motivo del feriado del 1 de mayo, las autoridades proyectan la salida de 414 mil vehículos, lo que activará una serie de incentivos económicos para desplazar el flujo vehicular hacia horarios de menor demanda.

Si tienes pensado salir de Santiago, toma nota de los horarios y sectores donde podrás ahorrar en el valor del peaje y evitar los “cuellos de botella”.

El cronograma del Peaje a Luca ($1.000)

Para incentivar la salida temprana, se aplicará el beneficio de peaje rebajado a $1.000 en los siguientes horarios y rutas:

Jueves 30 de abril: Entre las 07:00 y las 13:00 horas .

Viernes 1 de mayo: Entre las 07:00 y las 10:00 horas.

¿Dónde aplica?

Ruta 68: Peajes Lo Prado y Zapata (solo hacia la costa). Ruta 5 Sur: Peaje Nueva Angostura (ambos sentidos). Ruta 5 Norte: Peaje Las Vegas (ambos sentidos).

Los horarios con mayor congestión (Evítalos)

Se recomienda a los conductores evitar los horarios “peak”, donde se espera la mayor saturación de las vías:

Salida: Jueves entre las 19:00 y 22:00 horas; y viernes entre las 10:00 y 13:00 horas.

Retorno: Domingo 3 de mayo, entre las 14:00 y las 19:00 horas.

Plan de Retorno: Domingo 3 de mayo

Para quienes regresen a la capital el domingo, el Peaje a Luca volverá a estar vigente entre las 07:00 y las 13:00 horas en:

Ruta 68: Peajes Lo Prado y Zapata (solo hacia Santiago).

Ruta 5 Sur y Norte: Peajes Nueva Angostura y Las Vegas (ambos sentidos).

Medidas para camiones

El plan también contempla una rebaja del 50% en el peaje para camiones de dos o más ejes que transiten de madrugada (entre las 00:00 y 07:00 horas) en las rutas mencionadas. Además, se aplicará restricción de circulación para vehículos de carga en tramos de la Ruta 68 y Ruta 5 Norte durante las horas de mayor flujo para agilizar el paso de vehículos particulares.