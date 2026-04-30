Restricción vehicular 2026 en Santiago: conoce la fecha de inicio, horarios y las multas asociadas

Con la llegada del otoño y el descenso de las temperaturas, la Región Metropolitana se prepara para enfrentar los meses de mayor contaminación atmosférica. Ante el aumento del uso de calefacción y las condiciones geográficas de la cuenca de Santiago, las autoridades ya definieron el inicio del Plan Operacional para la Gestión de Episodios Críticos (GEC).

¿Cuándo comienza la restricción vehicular este 2026?

La medida, impulsada por el Ministerio del Medio Ambiente, comenzará a regir de manera oficial el próximo lunes 4 de mayo (considerando que el viernes 1 es feriado). La restricción se mantendrá vigente hasta el 31 de agosto, operando de lunes a viernes entre las 07:30 y las 21:00 horas, exceptuando días festivos.

El costo de no cumplir la restricción vehicular: Multas actualizadas

Uno de los puntos que más preocupa a los conductores es el valor de las sanciones. Quienes circulen en días que no les corresponde se exponen a multas que oscilan entre 1 y 1,5 UTM.

De acuerdo al valor de la Unidad Tributaria Mensual proyectado para mayo por el SII, las infracciones podrían alcanzar los $105.882. La fiscalización se realizará de forma presencial por Carabineros e inspectores municipales, además del sistema de cámaras de televigilancia en las principales vías de la capital.

¿Qué vehículos no podrán circular con la restricción vehicular este 2026?

A falta del calendario oficial por dígitos que entregará el Ministerio de Transportes, los criterios técnicos indican que los vehículos que deben cumplir la medida en la provincia de Santiago y las comunas de Puente Alto y San Bernardo son:

Vehículos catalíticos: Inscritos antes del 1 de septiembre de 2011.

Motocicletas: Inscritas hasta el año 2010.

Transporte de carga y vehículos sin sello verde: Con restricciones específicas según su antigüedad.

Zonas afectadas

La restricción rige en todo el anillo Américo Vespucio, incluyendo las zonas urbanas de la provincia de Santiago, además de las comunas de Puente Alto y San Bernardo, que suelen ser las más afectadas por la acumulación de material particulado durante las preemergencias y emergencias ambientales.