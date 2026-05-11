Si tienes una idea de negocio en mente o un proyecto que aún no formalizas ante el SII, el Capital Semilla Emprende 2026 es tu oportunidad. Sin embargo, este año Sercotec ha endurecido los filtros de selección y el tiempo para postular en la Región Metropolitana está llegando a su fin.

¿Qué entrega el beneficio realmente?

El fondo entrega un subsidio de $3.500.000 para inversiones, asistencia técnica y marketing. Pero ojo: no todo es para comprar máquinas.

Entre $200 mil y $500 mil deben destinarse obligatoriamente a gestión empresarial (capacitación o asesorías).

El resto es para activos, mobiliario o capital de trabajo.

El “pequeño detalle” del IVA y el cofinanciamiento

Muchos emprendedores fallan al no presupuestar que el Capital Semilla no cubre impuestos. Si compras una maquinaria de $1.000.000, Sercotec paga el valor neto, pero tú debes pagar los $190.000 de IVA. Además, se exige un aporte en efectivo del emprendedor (generalmente el 3% del subsidio), que debe estar depositado al momento de firmar el contrato.

Requisitos para postular

Ser persona natural, mayor de 18 años, sin inicio de actividades en primera categoría ante el SII. No tener deudas laborales ni multas impagas. Completar el Test de Caracterización Emprendedora en el sitio de Sercotec (este paso es el que más gente deja fuera del proceso).

¿Capital Semilla o Capital Abeja?

Si eres mujer, este mayo también se encuentran activos los fondos del Capital Abeja, que tiene los mismos montos pero un fondo exclusivo para emprendedoras, lo que aumenta levemente las probabilidades de éxito frente al Semilla general.

¿Cómo empezar?

Debes registrarte como usuario en el portal de Sercotec y realizar el curso online gratuito sobre el “Modelo de Negocio Canvas”. Sin ese certificado digital, el sistema no te permitirá subir tu proyecto de 3,5 millones.