Durante el mes de mayo, diversas ayudas estatales están disponibles exclusivamente para las mujeres en Chile. Estos beneficios, administrados principalmente por el Instituto de Previsión Social (IPS) y el Sence, buscan compensar brechas salariales y apoyar a quienes realizan labores de cuidado o se encuentran en etapa de gestación.

A continuación, el detalle de qué bonos se pagan este mes, quiénes los reciben y cómo verificar si te corresponde el dinero.

Bono al Trabajo de la Mujer (BTM)

Este es uno de los beneficios más solicitados por las trabajadoras (dependientes o independientes). Está dirigido a mujeres entre 25 y 59 años que pertenezcan al 40% más vulnerable según su ficha socioeconómica.

El monto: Puedes recibir pagos mensuales de hasta $44.157 .

Dato clave: Aunque el pago fuerte es anual (en agosto), muchas mujeres optan por el adelanto mensual para apoyar los gastos del día a día. Si ya postulaste, revisa tu cuenta bancaria a fines de mes.

Subsidio Maternal (SUF Maternal)

Diseñado para mujeres embarazadas que no tengan previsión social (que no coticen en AFP/Isapre o Fonasa como trabajadoras) y pertenezcan al 60% del Registro Social de Hogares.

El monto: $22.007 mensuales .

Lo que pocos saben: Se puede solicitar recién al quinto mes de embarazo, pero una vez concedido, el pago es retroactivo. Es decir, se te pagará por los meses anteriores de gestación. El trámite se realiza en la municipalidad correspondiente a tu domicilio.

Bono por Hijo

Este beneficio no se entrega en efectivo de forma inmediata, sino que es una inversión para tu jubilación. Se deposita en tu cuenta de capitalización individual por cada hijo nacido vivo o adoptado.

Cómo funciona: El Estado aporta una bonificación equivalente al 10% de 18 ingresos mínimos mensuales .

Rentabilidad: El dinero comienza a generar intereses desde el nacimiento del hijo hasta que la madre cumple 65 años. Es una herramienta clave para mejorar las pensiones de las mujeres afiliadas a AFP o beneficiarias de la PGU.

Compensación por Expectativa de Vida

Este aporte es automático y no requiere postulación. Está destinado a las pensionadas para corregir la desigualdad que se genera debido a que las mujeres, estadísticamente, viven más años que los hombres.

El monto: El pago mínimo es de 0,25 UF (aproximadamente $10.000 extra al mes).

La escala: El porcentaje de este beneficio varía según la edad en que te pensionaste. Por ejemplo, quienes se jubilaron a los 65 años reciben el 100% de la compensación, mientras que a los 60 años reciben el 5%.

¿Cómo saber si tengo pagos pendientes?

Para la mayoría de estos beneficios, puedes consultar con tu RUT en el sitio oficial de ChileAtiende o directamente en la plataforma del Sence para el caso del bono al trabajo femenino. Recuerda mantener actualizada tu ficha socioeconómica (RSH) para no quedar fuera de los cortes de este mes.