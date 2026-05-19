El fanatismo por el fútbol se enciende con fuerza y la tradicional búsqueda de láminas ya comenzó de cara a la Copa del Mundo de Norteamérica. Panini ya dio el puntapié oficial en Chile a la comercialización del Álbum Oficial de la FIFA World Cup 2026, instalando la gran duda entre los coleccionistas locales: ¿cuánto dinero se necesita realmente para llenarlo?

El presupuesto final dependerá exclusivamente de tu estrategia de compra —si adquieres los sobres sueltos o prefieres invertir en cajas cerradas— y del tipo de álbum que elijas para conservar tus postales mundialistas.

¿Cuánto cuesta el Álbum del Mundial 2026 en Chile?

La distribuidora oficial habilitó diferentes formatos y packs de preventa y venta directa que permiten ahorrar unos pesos si se compara con el comercio informal:

Álbum Tapa Blanda + 50 sobres: $58.900.

Álbum Tapa Dura (en versiones Color, Silver o Gold) + 50 sobres: $69.500.

Álbum Tapa Blanda (solo): Se puede encontrar desde los $3.900 en puntos de venta autorizados.

El valor de los sobres y las cajas

Para quienes compran al detalle el presupuesto se eleva. El precio de venta oficial del sobre de láminas es de $1.100. Cada paquete contiene 5 hologramas o figuras de los futbolistas.

No obstante, si lo que buscas es disminuir el costo final, la alternativa recomendada es adquirir la caja o pack de 50 sobres por un valor de $55.000. Al elegir esta opción, el costo promedio por sobre se mantiene congelado en su precio neto, evitando cobros excesivos de revendedores.

El cálculo final: ¿Cuánto dinero se necesita para completarlo?

Estudios matemáticos aplicados a colecciones de Panini determinan que un usuario requiere un promedio estimado de 400 sobres para completar la totalidad del librillo, considerando un margen óptimo de intercambio de figuras repetidas con otros fanáticos (los clásicos “pilones” de canje).

Bajo este escenario, las cuentas en el bolsillo chileno quedan así:

Si compras solo sobres sueltos ($1.100 c/u): Gastarás cerca de $440.000 solo en láminas.

Si compras cajas de 50 sobres ($55.000 c/u): Necesitarás unas 8 cajas, lo que reduce la inversión total a $440.000, pero con la ventaja de incluir ya los formatos de álbumes promocionales en los primeros packs formales de la tienda oficial. Cabe destacar que la cifra total puede reducirse de manera importante a medida que aumentes tus jornadas de canje en ferias, colegios y puntos masivos en el centro de Santiago.

¿Dónde comprar el álbum de forma segura?

Para evitar estafas con láminas falsificadas o copias de baja calidad, el llamado es a comprar únicamente a través de la Tienda Oficial Panini Chile y en los “Panini Points” validados en cadenas de quioscos, retail formal (como Falabella y Mercado Libre con tiendas oficiales) y supermercados del país.