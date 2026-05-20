Muchos adultos mayores en Chile creen erróneamente que por el solo hecho de recibir una jubilación de una AFP o compañía de seguros quedan excluidos de la Pensión Garantizada Universal (PGU). Sin embargo, la clave no es estar jubilado, sino un indicador técnico que el Instituto de Previsión Social (IPS) revisa bajo lupa: tu pensión base calculada.

Tras la entrada en vigencia de las nuevas etapas de la Reforma de Pensiones y el reajuste por IPC aplicado en febrero de 2026, los topes cambiaron drásticamente. Si no conoces tu cifra exacta, podrías estar perdiendo un depósito mensual de hasta $231.732 (o $250.275 si tienes 82 años o más) sin darte cuenta.

¿Qué es la pensión base y cómo se calcula?

La pensión base no es necesariamente el dinero líquido que cae mes a mes en tu cuenta bancaria. Es una simulación legal que calcula el IPS sumando los siguientes factores:

Tu Pensión Autofinanciada (PAFE): El monto estimado que financias con tus propios ahorros acumulados en la AFP.

Pensiones de sobrevivencia o de invalidez que recibas.

Pensiones del antiguo sistema de cajas previsionales o pensiones de gracia.

Los nuevos beneficios derivados del Seguro Social de la Reforma de Pensiones.

Los tres tramos que deciden tu pago este 2026

Con los datos actualizados de ChileAtiende, el monto de tu PGU se define según el resultado de esa suma en estos tres escenarios:

Si tu pensión base es de hasta $789.139: Tienes derecho a recibir el monto máximo de la PGU. Esto equivale a $231.732 mensuales (para personas de 65 a 81 años) o $250.275 mensuales (si tienes 82 años o más). Si tu pensión base está entre $789.140 y $1.252.601: Tu PGU no se elimina, pero se paga de manera proporcional. El monto va disminuyendo gradualmente a medida que tu pensión se acerca al límite superior. Si tu pensión base es igual o superior a $1.252.602: Quedas fuera del beneficio por superar el tope máximo legal.

Ojo con el calendario: El cambio clave de junio 2026

La Reforma de Pensiones avanza de forma escalonada por edad. Mientras que los mayores de 82 años ya reciben el tope ajustado, a partir de junio de 2026 comenzará la incorporación del tramo de pensionados con 75 años o más, quienes verán reflejado el incremento hacia los $250 mil en sus liquidaciones de septiembre.

Los otros requisitos que debes cumplir

Además del límite de ingresos de la pensión base, el IPS recuerda que para postular debes:

Tener 65 años o más (aplica para hombres y mujeres, pese a que la edad de jubilación femenina sea a los 60).

No integrar un grupo familiar perteneciente al 10% más rico de la población (requisito que el IPS cruza de forma interna).

Acreditar residencia en territorio chileno por un lapso no inferior a 20 años (continuos o discontinuos) y haber vivido en el país cuatro de los últimos cinco años anteriores a la postulación.

El trámite no es automático para nuevos pensionados. Se puede solicitar de forma gratuita con la ClaveÚnica en el sitio web de ChileAtiende o de forma presencial en sus sucursales.