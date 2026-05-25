Planificar una escapada de fin de semana en Chile suele golpear fuerte el bolsillo familiar, pero existe una alternativa estatal desconocida por muchos que resuelve las vacaciones por un costo mínimo. Se trata del programa Turismo Familiar de Sernatur, una iniciativa que subsidia cerca del 80% de paquetes turísticos de 3 días y 2 noches, permitiendo viajar con alojamiento, traslado y comida incluidos por copagos que parten en los $20.000.

¿Qué incluye exactamente el viaje?

Quienes resulten beneficiados acceden a un paquete “todo incluido” que consta de:

Traslado: Bus exclusivo de turismo para todo el itinerario.

Estadía: 2 noches de alojamiento en servicios turísticos registrados en Sernatur.

Alimentación: Pensión completa (desayuno, almuerzo y cena).

Entretención: Excursiones, city tours guiados y seguro de asistencia en viaje.

Los valores oficiales (Copago)

El Estado financia la mayor parte del servicio. Lo que debe desembolsar el pasajero por el viaje completo de 3 días es:

Niños (de 4 a 12 años): $20.000 por persona.

Adultos (desde los 13 años): $30.000 por persona.

Lactantes (menores de 4 años): Viajan gratis (no pagan copago).

Requisitos para postular

Para acceder a los cupos de esta temporada, se deben cumplir las siguientes condiciones:

Contar con cédula de identidad chilena vigente. Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH) y pertenecer al tramo de hasta el 80% de vulnerabilidad socioeconómica. Postular en un grupo que tenga un mínimo de dos integrantes. Nota para adultos mayores: Las personas mayores de 60 años pueden ir, siempre y cuando viajen acompañadas por un integrante de su grupo familiar que sea menor de 30 años.

El “truco” de la postulación: No es por internet

A diferencia de otros subsidios del Estado, las vacantes del programa Turismo Familiar no se postulan a través de una plataforma online de Sernatur.

El proceso es 100% territorial: el interesado debe dirigirse directamente a la municipalidad de su comuna y consultar en el departamento de asistencia social o turismo si el municipio postuló y cuenta con cupos activos para el programa. En caso positivo, la inscripción de los pasajeros se realiza directamente con el funcionario municipal a cargo.