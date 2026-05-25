Pronóstico del tiempo en Santiago esta semana: Alertas por heladas y fuerte oscilación

Un complejo escenario meteorológico enfrentarán los habitantes de la Región Metropolitana durante los próximos días. La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso debido a un patrón sinóptico que provocará mañanas extremadamente frías y tardes inusualmente cálidas, generando una oscilación térmica que pondrá a prueba las defensas de los santiaguinos.

De acuerdo al organismo oficial, la zona central del país registrará heladas matinales producto de un anticiclón, con termómetros que iniciarán las jornadas incluso por debajo de los 0°C en comunas rurales de la capital (como Lampa, Colina y Pirque) y rozando los 2°C en el centro urbano.

Sin embargo, hacia la tarde el panorama cambiará radicalmente, llegando a máximas estimadas de entre 18°C y 21°C.

¿Por qué es peligroso este fenómeno para el santiaguino urbano?

El mayor riesgo de esta semana no es solo el frío matinal, sino la drástica diferencia de temperatura que puede superar los 18 grados en pocas horas. Los expertos de salud advierten que este fenómeno reseca las mucosas respiratorias y facilita el contagio de virus estacionales. Cabe recordar que en este periodo rige el uso obligatorio de mascarillas en los servicios de urgencia públicos y privados del país.

Además, las condiciones de estabilidad atmosférica asociadas a este anticiclón reducen la ventilación en la cuenca de Santiago, lo que podría derivar en un aumento de los índices de contaminación ambiental e incidir en la declaración de alertas o preemergencias ambientales.

Recomendaciones prácticas para el día a día: