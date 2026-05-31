La Pensión Garantizada Universal (PGU) se ha consolidado como el apoyo estatal económico más importante para los adultos mayores en Chile. Sin embargo, un gran número de personas desconoce que no es obligatorio estar jubilado para recibir el beneficio y que existe una ventana de tiempo clave para agilizar el trámite.

Si tienes tu cédula de identidad a mano, puedes consultar con tu RUT si cumples los requisitos y realizar la postulación en línea de forma gratuita.

Nuevos montos de la PGU en 2026

A raíz del último reajuste por IPC y los cambios legales, los montos máximos vigentes que entrega el Instituto de Previsión Social (IPS) se dividen según la edad del beneficiario:

Entre 65 y 81 años: Reciben un tope mensual de $231.732 .

82 años o más: Acceden de forma automática a un monto máximo de $250.275.

Nota: Quienes tengan una pensión base autofinanciada mayor a $789.139 pero inferior a $1.252.602 recibirán un monto variable proporcional.

El dato clave: Postular antes de los 65 años

Aunque el beneficio se comienza a pagar una vez cumplidos los 65 años de edad, la plataforma de ChileAtiende permite ingresar la postulación a partir de los 64 años y 9 meses. Esto permite que los cruces de información del Estado se realicen con anticipación, evitando desfases en el primer pago.

Cómo postular a la PGU en línea con tu RUT

Para realizar el trámite por internet, sigue estos pasos rápidos:

Ingresa al portal oficial de ChileAtiende. Digita tu RUT y tu fecha de nacimiento, luego presiona “Consultar”. El sistema te indicará de forma automática si cumples con las condiciones básicas de edad y vulnerabilidad (no pertenecer al 10% más rico de la población). Si cumples los requisitos, pulsa el botón “Postular”. Ingresa con tu ClaveÚnica, completa el formulario con tus datos de contacto y la modalidad en que deseas recibir el depósito.

¿No dominas internet? Usa la “Videoatención”

Si se te complica el uso de la ClaveÚnica o los formularios digitales, el IPS dispone de una alternativa virtual intermedia: la Videoatención. Entrando a la sucursal virtual de ChileAtiende, puedes iniciar una videollamada gratuita de lunes a viernes con un ejecutivo que te guiará y validará tu postulación mostrando tu carnet de identidad a la cámara.

Consulta tu fecha de pago

Si ya realizaste la postulación y fue aprobada, puedes revisar el día exacto de tu depósito ingresando a la sección de consultas del IPS con tu RUT. El dinero se deposita directamente junto a tu liquidación de pensión habitual o en la cuenta bancaria que hayas registrado.