Tras el lanzamiento oficial del nuevo Cupón de Gas Licuado de $27.000 para mitigar las bajas temperaturas, el Gobierno habilitó el cronograma definitivo con los plazos máximos para solicitar este beneficio estatal de invierno.

A diferencia de otros aportes de la red de protección social, este beneficio exige una activación obligatoria por parte del Jefe o Jefa de hogar. Debido a esto, las autoridades fijaron un sistema de “ventanas de tiempo” que define directamente cuándo estará disponible el dinero para su uso.

¿Hasta cuándo puedo pedir el cupón de gas?

El plazo final y definitivo para ingresar a la plataforma digital y solicitar el beneficio es el 30 de junio de 2026 a las 23:59 horas.

Es sumamente importante destacar que si el representante de la familia no realiza la activación con su ClaveÚnica antes de esa fecha límite, perderá el derecho al aporte de forma irreversible, y los recursos volverán a las arcas fiscales.

El peligro de retrasarse: El calendario de fechas de corte

Aunque el proceso termina a fines de junio, solicitarlo a última hora tiene un costo directo para el invierno: el dinero no se libera de forma inmediata. Dependiendo del día en que realices el trámite, el Estado tardará semanas en cargar el cupón en tus aplicaciones móviles o en el sistema de CajaVecina.

El calendario oficial de entrega funciona bajo las siguientes tres fechas de corte:

Primer Corte (Ideal para junio): Si activas el cupón entre el 18 y el 29 de mayo , el beneficio estará disponible para ser utilizado desde el 17 de junio .

Segundo Corte: Si haces el trámite entre el 30 de mayo y el 12 de junio , recién podrás usar tus $27.000 a partir del 2 de julio . (Te quedas sin subsidio durante todo el mes de junio).

Tercer Corte (Plazo fatal): Si realizas la gestión en la última ventana, entre el 13 de junio y el 30 de junio, el cupón se liberará recién el 21 de julio.

¿Cuál es la vigencia máxima para gastar el cupón?

Una vez que tu cupón se encuentre activo y disponible en los sistemas (ya sea de manera digital en las apps de BancoEstado y Rutpay, o para imprimir como voucher físico en CajaVecina), tendrás un tiempo limitado para ocuparlo.

Todos los cupones entregados por el Gobierno, sin importar en cuál de las tres fechas previas se hayan solicitado, tienen una vigencia máxima hasta el 30 de septiembre de 2026. Pasada esa fecha, cualquier saldo restante vencerá automáticamente y no se podrá recuperar.

Cabe recordar que el cupón de gas licuado puede ser utilizado para compras presenciales o pedidos a domicilio con los distribuidores adheridos (Gasco, Abastible y Lipigas), y permite usar el saldo de manera parcelada si el cilindro cuesta menos de $27.000.

Para realizar la activación obligatoria a tiempo y asegurar el beneficio para los meses más fríos del año, debes ingresar directamente con tu ClaveÚnica al sitio web oficial dispuesto por el Ministerio de Desarrollo Social: www.cupondegas.gob.cl.