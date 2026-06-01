El descuento de $100 en bencina que Copec aplica directo: ¿Está tu comuna en la lista de junio?
La compañía duplicó las zonas beneficiadas con rebajas automáticas en combustibles de 93, 95 y 97 octanos. Revisa cómo opera el beneficio y las comunas de Santiago seleccionadas.
El presupuesto familiar mensual de los automovilistas santiaguinos encuentra su mayor presión en las estaciones de servicio. Ante esto, Copec implementó una agresiva campaña de rebajas que duplicó su cobertura, pasando de 16 a 32 comunas beneficiadas en distintas regiones de Chile con un descuento directo de $100 por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos.
La particularidad de esta iniciativa es su carácter itinerante y rotativo. Semana a semana, la firma modifica los sectores residenciales donde se activa la promoción, por lo que resulta clave conocer el mapa de beneficios para no pagar de más en el próximo llenado de estanque.
Comunas de la Región Metropolitana con beneficio activo
Para el bloque de jornadas de contingencia de este inicio de mes, la Región Metropolitana concentra la mayor cantidad de puntos adheridos, enfocándose principalmente en comunas periféricas y de alta densidad residencial de la provincia de Santiago, Talagante y Chacabuco:
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Santiago Norte y Rural: Lampa, Padre Hurtado, Talagante, Pirque, Paine.
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Santiago Oriente: Lo Barnechea.
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Santiago Centro y Sur: Independencia, Cerrillos, San Miguel, San Ramón, La Pintana.
Otras regiones destacadas: La campaña también abarca zonas de alta conectividad como Calama, Vallenar, Coquimbo, Quilpué, Limache, San Antonio, Cartagena, Santo Domingo, Mostazal, Las Cabras, Olivar, Pichidegua, Molina, Maule, Chillán Viejo, Chiguayante, Perquenco, Valdivia, Panguipulli, Castro y Puerto Natales.
¿Cómo se aplica el descuento y cuál es la “letra chica”?
A diferencia de los convenios tradicionales por días de la semana, este beneficio cuenta con reglas claras de uso que los conductores urbanos deben considerar antes de posicionarse frente al dispensador:
¿Qué pasa si mi comuna no está en la lista?
Si tu lugar de residencia o trayecto laboral diario no quedó seleccionado en esta rotación, existen opciones alternativas de ahorro en combustibles para el mes de junio de 2026 usando la aplicación de Copec en cualquier punto del país:
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Tarjeta Cencosud Scotiabank: Descuentos específicos los días lunes.
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Tarjeta ABC Visa: Rebajas estándar por litro los días martes.
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Consorcio: Beneficios complementarios los días domingo.