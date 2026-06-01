Chile es uno de los países con mayor diversidad de humedales del mundo. Desde el altiplano hasta la Patagonia, el territorio alberga estimativamente unos 40 mil humedales que cubren 5,6 millones de hectáreas, según el Inventario Nacional del Ministerio del Medio Ambiente. De ellos, 16 tienen reconocimiento internacional como Sitios Ramsar, la distinción más importante que existe para estos ecosistemas a nivel mundial. Pero ese reconocimiento no los protege de todo: la expansión urbana, la minería, la sequía y la contaminación están poniendo en riesgo a varios de los más importantes.

Qué es un humedal y por qué importa

Un humedal es cualquier zona donde el agua es el principal factor que controla el ambiente: lagos, ríos, pantanos, turberas, salares, estuarios y zonas costeras entran en esa categoría. Son conocidos como los riñones del planeta porque filtran el agua, regulan las inundaciones, capturan carbono y sostienen una biodiversidad extraordinaria. En Chile, más de 20 tipos distintos de humedales conviven a lo largo del territorio, muchos de ellos únicos en el mundo.

Los más icónicos

Salar de Surire (Arica y Parinacota): A casi 4.300 metros de altura en el altiplano, este salar alberga tres de las cuatro especies de flamencos del mundo: el flamenco andino, el de James y el chileno. Es uno de los pocos lugares del planeta donde pueden verse las tres especies en el mismo lugar. Está declarado Monumento Natural y Sitio Ramsar.

Sistema Hidrológico de Soncor, Salar de Atacama (Antofagasta): Es el principal centro reproductivo del flamenco andino en el mundo. Forma parte de la Reserva Nacional Los Flamencos y combina lagunas de agua dulce con salares en un paisaje que parece de otro planeta. La misma zona donde se extrae litio.

Humedal El Yali (Valparaíso): A menos de dos horas de Santiago, es uno de los humedales costeros más relevantes de la zona central. Alberga más de 130 especies de aves y es refugio crítico para especies migratorias que viajan entre el hemisferio norte y el sur. Tiene acceso público y senderos habilitados para visitantes.

Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter (Los Ríos): Ubicado en el río Cruces, en las cercanías de Valdivia, es el humedal más icónico del sur de Chile y uno de los más fotografiados del país. Fue declarado Sitio Ramsar en 1981 —el primero de Chile— y es el hábitat principal del cisne de cuello negro, ave emblemática de la zona.

Laguna Conchalí (Coquimbo): Uno de los últimos humedales costeros intactos de la región de Coquimbo, a pocos kilómetros de Los Vilos. Alberga más de 100 especies de aves y es punto de parada para aves migratorias. Fue declarado Santuario de la Naturaleza en 1996.

Los que están en riesgo

La situación de los humedales chilenos no es tranquilizadora. Según un informe de la Universidad de Chile, la acción humana es la principal amenaza para estos ecosistemas, a través de la expansión urbana, la extracción de agua, la contaminación y la introducción de especies exóticas.

El Salar de Atacama enfrenta una presión creciente por la extracción de litio. Las operaciones mineras alteran los niveles de agua subterránea que alimentan las lagunas donde se reproduce el flamenco andino, cuya población global depende en gran parte de ese lugar.

En la zona central, la expansión urbana ha destruido o degradado decenas de humedales costeros. El humedal de Reñaca, en Viña del Mar, es uno de los casos más documentados: rodeado de desarrollo urbano, aún no ha sido declarado como humedal urbano protegido. Lo mismo ocurre con varios humedales de la Región de Valparaíso, donde estudios del Centro Ceres y la PUCV muestran que la diversidad de aves ha caído significativamente por la urbanización.

La sequía también está haciendo lo suyo. El Humedal del río Limarí, recién declarado Sitio Ramsar en 2020, enfrenta condiciones de desertificación creciente en una zona catalogada como punto caliente de cambio climático.

Cómo están protegidos

Chile tiene desde 2020 la Ley 21.202 de Protección de Humedales Urbanos, pionera en América Latina. La ley permite declarar humedales urbanos bajo protección oficial, lo que impide intervenciones que los dañen. A la fecha hay más de 100 humedales urbanos declarados en todo el país. Sin embargo, los expertos advierten que la ley cubre solo los humedales dentro de límites urbanos: los rurales, que son la mayoría, siguen sin figura de protección equivalente.

Valdivia fue reconocida en enero de 2025 como Ciudad Humedal por la Convención Ramsar, la primera en Chile en obtener esa distinción, por su trabajo en la integración de los humedales a la vida urbana de la ciudad.

Para explorar el mapa completo de humedales de Chile, el Ministerio del Medio Ambiente tiene disponible el Inventario Nacional de Humedales con todos los ecosistemas cartografiados por región.