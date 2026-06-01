Subsidio DS1 de junio: si congelaste tu ahorro a tiempo, estas son las 3 fechas clave del Minvu
El Ministerio de Vivienda confirmó el calendario oficial para el Primer Llamado Nacional de 2026. Revisa los días exactos para postular con tu Clave Única según tu modalidad.
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) ratificó el calendario oficial para el Primer Llamado Nacional 2026 del Subsidio para Sectores Medios (DS1). Este beneficio habitacional permite a las familias que no son propietarias de un inmueble comprar una casa o departamento (nuevo o usado) o construir en un sitio propio.
Sin embargo, hay una advertencia crucial para este proceso: la fecha límite fatal para tener el ahorro mínimo depositado y reflejado en la cuenta bancaria expiró el pasado viernes 29 de mayo de 2026. Si no lograste congelar tus fondos antes de ese plazo, no podrás participar de esta convocatoria y deberás esperar al segundo llamado de noviembre.
Si cumpliste con el paso del ahorro, el Minvu definió tres vías de acceso digitales escalonadas para evitar la saturación de la plataforma.
Calendario oficial de postulaciones en junio
Las fechas están segmentadas según la situación habitacional y de postulación previa de cada persona:
Requisitos y montos exigidos para Santiago por tramo
Para la Región Metropolitana y el tramo general del país, debes estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH) y cumplir con las siguientes condiciones según el tramo al que postules:
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Tramo I: Requiere estar dentro del 60% más vulnerable según el RSH. El ahorro mínimo exigido es de 30 UF (aproximadamente $1.218.800) y permite adquirir viviendas de hasta un valor máximo de 1.100 UF.
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Tramo II: Requiere estar dentro del 80% más vulnerable según el RSH. El ahorro mínimo exigido es de 40 UF (aproximadamente $1.625.100) y permite adquirir viviendas de hasta un valor máximo de 1.600 UF.
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Tramo III: Requiere contar con RSH, pero permite postular a familias que superen el 90% de vulnerabilidad (con topes de ingresos mensuales de hasta $3.426.388 para hogares de 4 o más integrantes). El ahorro mínimo exigido es de 80 UF (aproximadamente $3.250.200) y permite adquirir viviendas de hasta un valor máximo de 2.200 UF. Además, para este tramo es obligatorio contar con una preaprobación de crédito hipotecario.
Nota para Adultos Mayores: Quienes pertenezcan a la tercera edad y postulen a los Tramos I y II tienen un beneficio preferencial, permitiéndoseles clasificar excepcionalmente hasta en el 90% más vulnerable de la población dentro del RSH.