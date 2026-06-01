El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) ratificó el calendario oficial para el Primer Llamado Nacional 2026 del Subsidio para Sectores Medios (DS1). Este beneficio habitacional permite a las familias que no son propietarias de un inmueble comprar una casa o departamento (nuevo o usado) o construir en un sitio propio.

Sin embargo, hay una advertencia crucial para este proceso: la fecha límite fatal para tener el ahorro mínimo depositado y reflejado en la cuenta bancaria expiró el pasado viernes 29 de mayo de 2026. Si no lograste congelar tus fondos antes de ese plazo, no podrás participar de esta convocatoria y deberás esperar al segundo llamado de noviembre.

Si cumpliste con el paso del ahorro, el Minvu definió tres vías de acceso digitales escalonadas para evitar la saturación de la plataforma.

Calendario oficial de postulaciones en junio

Las fechas están segmentadas según la situación habitacional y de postulación previa de cada persona:

1.Postulación Automática:Desde el 16 de junio. Diseñada exclusivamente para quienes postularon en el último llamado de 2025, no resultaron seleccionados y mantienen las mismas condiciones de ahorro y composición familiar en su Registro Social de Hogares. Se extiende hasta el 30 de junio. También te puede interesar: Tren a Temuco en junio: El histórico viaje nocturno que puedes hacer desde $32.900 este mes Inscripción PAES 2026: revisa cuál fue el cambio en los plazos y cómo dar gratis las pruebas M1 y M2 2.Postulación En Línea:Desde el 17 de junio. Habilitada para nuevos postulantes o quienes cambien sus condiciones. Se realiza de forma digital en la web del Minvu ingresando con Clave Única desde las 08:30 horas, finalizando el 30 de junio a las 16:00 horas. 3.Formulario de Atención Ciudadana:Desde el 19 de junio. Para casos complejos que requieran presentar documentación especial o revisar situaciones particulares que el sistema automático no detecte. Estará abierto hasta el 30 de junio a las 16:00 horas.

Requisitos y montos exigidos para Santiago por tramo

Para la Región Metropolitana y el tramo general del país, debes estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH) y cumplir con las siguientes condiciones según el tramo al que postules:

Tramo I: Requiere estar dentro del 60% más vulnerable según el RSH. El ahorro mínimo exigido es de 30 UF (aproximadamente $1.218.800) y permite adquirir viviendas de hasta un valor máximo de 1.100 UF.

Tramo II: Requiere estar dentro del 80% más vulnerable según el RSH. El ahorro mínimo exigido es de 40 UF (aproximadamente $1.625.100) y permite adquirir viviendas de hasta un valor máximo de 1.600 UF.

Tramo III: Requiere contar con RSH, pero permite postular a familias que superen el 90% de vulnerabilidad (con topes de ingresos mensuales de hasta $3.426.388 para hogares de 4 o más integrantes). El ahorro mínimo exigido es de 80 UF (aproximadamente $3.250.200) y permite adquirir viviendas de hasta un valor máximo de 2.200 UF. Además, para este tramo es obligatorio contar con una preaprobación de crédito hipotecario.