Avanzan los días fríos de junio y la fiscalización se vuelve más estricta en la Región Metropolitana. Para evitar un mal rato camino al trabajo o al dejar a los niños en el colegio, es fundamental revisar si tu patente forma parte del calendario de restricción vehicular dispuesto por el Ministerio de Transportes para este martes 2 de junio de 2026.

Recuerda que la medida rige desde las 07:30 hasta las 21:00 horas en toda la provincia de Santiago, además de las comunas de San Bernardo y Puente Alto.

Calendario de patentes para este martes 2 de junio

El cronograma varía según el año de fabricación de tu vehículo y si cuentas o no con el sello verde (convertidor catalítico):

Vehículos catalíticos (con sello verde) inscritos antes del 1 de septiembre de 2011: No pueden circular las patentes terminadas en 0 y 1 .

Motos inscritas antes del 1 de septiembre de 2010: Restricción para los dígitos 0 y 1 .

Vehículos sin sello verde y motos anteriores a 2002: Tienen prohibición de circular las patentes terminadas en 0, 1, 2 y 3.

Ojo con el anillo Américo Vespucio: Si tu auto no es catalítico (sin sello verde), tiene prohibido ingresar al perímetro interior de Américo Vespucio, sin importar cuál sea su último dígito.

¿De cuánto es la multa si no respeto la restricción?

Salir a la calle un día que te corresponde restricción es un error caro. Las cámaras automatizadas del Ministerio de Transportes y los inspectores municipales están activos. Infrigir la norma se considera una falta grave y las multas van de 1 a 1,5 UTM.

A valor actual, esto se traduce en una sanción económica que oscila entre los $68.600 y los $103.000, dependiendo de lo determinado por el Juzgado de Policía Local.

Quiénes quedan libres de la restricción

Están exentos de la medida los vehículos eléctricos, híbridos, de carga, transporte escolar, vehículos de emergencia y aquellos destinados al traslado de personas con discapacidad o condiciones como el Trastorno del Espectro Autista (TEA), previa autorización de la Seremi de Transportes.