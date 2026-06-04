Pago minimo tarjeta de credito: por que sube desde junio y como se calcula la nueva formula

Si eres de las personas que recurre al “pago mínimo” de la tarjeta de crédito para estirar el sueldo y llegar a fin de mes, las reglas del juego cambiaron drásticamente. A partir de este mes de junio de 2026, entra en vigencia la nueva Norma de Carácter General N°537 de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la cual modifica por completo la fórmula de cálculo de este cobro y obligará a los bancos y al retail a exigir montos mucho más altos.

Hasta mayo, cada entidad financiera definía de manera interna su porcentaje de pago mínimo, situándose en muchos casos cerca del 1% del saldo deudor. El problema de esto es que el cliente pagaba casi exclusivamente comisiones e intereses, transformando el saldo en una deuda “infinita”.

¿Cómo se calcula el nuevo pago mínimo?

La nueva normativa unifica el sistema bajo una fórmula estricta que exige cubrir:

El 100% del Monto No Financiable (MNF): Es decir, todos los intereses del mes, comisiones, seguros contratados, impuestos y —aquí viene el cambio fuerte— las cuotas sin interés facturadas en el período (las cuales se integrarán de forma gradual con un 25% extra cada seis meses hasta completarse en 2028). Al menos el 5% del Monto Financiable (MF): Esto corresponde directamente al capital base que le debes al banco.

El ejemplo real: ¿Cuánto subirá tu cuenta?

Para entender el golpe al bolsillo: si una persona mantiene una deuda de $500.000 en su tarjeta, bajo el sistema antiguo su pago mínimo base bordeaba los $5.000 (el 1%). Con la nueva normativa vigente, el pago de la deuda base subirá automáticamente al 5%, obligándola a desembolsar $25.000, sin contar los intereses ni los seguros del periodo. El pago mínimo mensual podría llegar a ser hasta cinco veces mayor.

El lado positivo y el “salvavidas” ante emergencias

Aunque el impacto inmediato afectará la liquidez de miles de familias de clase media, el beneficio a largo plazo es contundente según simulaciones de la CMF: una persona que antes tardaba 15 años (180 meses) en saldar una deuda pagando solo el 1%, ahora logrará extinguir ese mismo monto en 5 años (60 meses), ahorrando millones en intereses rotativos.

Además, la norma de la CMF incluyó un respiro poco difundido: si un cliente pasa por un momento financiero crítico, los bancos y emisores están autorizados a eximir al deudor del pago mínimo por hasta dos meses consecutivos, bajo la condición de que la deuda exceptuada se reestructure para ser pagada en un plazo máximo de 24 meses.