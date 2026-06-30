Las proyecciones meteorológicas cambiaron radicalmente para el inicio de julio en la zona central del país. Tras jornadas marcadas por una alta oscilación térmica y tardes templadas, los modelos climáticos de referencia comenzaron a alinearse y ya apuntan al retorno definitivo de las precipitaciones a la Región Metropolitana.

Según el último informe de la plataforma especializada Meteored, el fenómeno estará impulsado por el desarrollo de una baja segregada (o núcleo frío de altura) apoyada por un fuerte arrastre de humedad tropical derivado del asentamiento de El Niño. Este evento romperá el bloqueo del anticiclón polar que ha dominado los últimos días de junio.

¿Cuándo y cuánto lloverá en la Región Metropolitana?

De acuerdo al modelo europeo ECMWF, las precipitaciones comenzarán a manifestarse durante el transcurso de este fin de semana (sábado 5 y domingo 6 de julio).

A diferencia de los temporales tradicionales, los expertos advierten que será una “lluvia salpicada” o inestable, característica propia de los núcleos fríos en altura. Esto significa que los chubascos podrían ser intermitentes, pero acompañados de una alta probabilidad de tormentas eléctricas aisladas.

En cuanto a los montos de agua acumulada para el evento, las estimaciones iniciales de los modelos IFS y GFS prevén los siguientes rangos en la región:

Santiago Centro e interior: Entre 2 y 10 mm.

Tiltil y sector norte: Entre 2 y 10 mm.

Sectores precordilleranos y cordillera: Los montos podrían ser sutilmente superiores, acompañados de nevadas sobre los 2.000 metros.

Alerta previa: Viento Raco y frío extremo

Antes de que caiga la primera gota en los valles capitalinos, la contingencia meteorológica se concentrará en el viento y los termómetros. La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó un aviso oficial debido al desarrollo de viento Raco provocado por la misma configuración de la baja segregada.

Este fenómeno generará ráfagas de viento de intensidad moderada a fuerte que afectarán a la Región Metropolitana entre la madrugada del miércoles 1 y la noche del jueves 2 de julio, con rachas que podrían alcanzar hasta los 80 km/h en sectores precordilleranos y cordilleranos de la RM. Junto con el viento, la masa de aire frío polar provocará que las temperaturas máximas se desplomen a mediados de semana, alcanzando techos de apenas 10 °C o 11 °C, configurando las jornadas más heladas de lo que va del invierno.