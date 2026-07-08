Si realizaste la solicitud del Cupón de Gas de $27.000 antes del cierre oficial de postulaciones, hay novedades decisivas sobre la entrega del dinero. El beneficio estatal —diseñado para aliviar el gasto en calefacción durante los meses fríos— entra en su etapa de pago diferido para el último grupo de inscritos.

Si completaste el formulario entre el 13 y el 30 de junio, el depósito no es inmediato, pero ya existe una fecha fijada por el calendario oficial.

¿Cuándo pagan el Cupón de Gas en julio?

Para quienes se registraron en el tramo final del proceso, el pago de los $27.000 se habilitará el martes 21 de julio de 2026.

Durante esa jornada, BancoEstado enviará una notificación por correo electrónico a cada beneficiario confirmando que el monto ya se encuentra disponible en su perfil.

Importante: Si llega el 21 de julio y no recibes el correo, revisa tu carpeta de Spam o correo no deseado antes de acudir a una sucursal.

Ojo con la fecha límite: el dinero no se guarda para siempre

Un error frecuente es asumir que el saldo queda guardado de manera indefinida en la CuentaRUT. La autoridad confirmó que el cupón tiene una regla estricta de caducidad:

Fecha de vencimiento: 30 de septiembre de 2026.

Si no compras tu cilindro de gas antes de ese día a las 23:59 horas, el saldo expira automáticamente y se pierde sin posibilidad de reembolso ni reposición.

Dos formas de usar tu cupón de $27.000

El aporte de $27.000 está vinculado a tu CuentaRUT y se puede activar de dos maneras:

Vía digital (App BancoEstado o Rutpay): Ingresa a la aplicación móvil en la sección de beneficios para visualizar tu saldo digital y presentar el código al momento de pagar al distribuidor. Vía presencial (CajaVecina): Si prefieres el formato físico o no usas la app, puedes acudir a cualquier CajaVecina con tu cédula de identidad e imprimir el comprobante en papel para entregárselo al repartidor.

¿Con qué empresas se puede canjear?

El cupón es válido en distribuidores y repartidores adheridos de las principales marcas del país (Gasco, Lipigas y Abastible). Al momento de recibir el cilindro en tu domicilio o comprarlo en local, debes indicar al repartidor que pagarás con el beneficio estatal de BancoEstado antes de efectuar la transacción.