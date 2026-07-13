Llegará en pleno feriado: el fuerte río atmosférico que traerá lluvias extremas y vientos de 100 km/
Un mega temporal afectará desde este miércoles la zona centro-sur con rachas de viento de temporal y hasta 300 mm de agua acumulada. Revisa los sectores más golpeados y el pronóstico para el feriado.
Un escenario meteorológico complejo se prevé para la zona centro-sur de Chile durante esta semana. La llegada consecutiva de cuatro sistemas frontales —uno de ellos acompañado por un río atmosférico de categoría 4 a 5 (en una escala máxima de 5)— dejará acumulados de agua de hasta 300 mm y rachas de viento con características de temporal que podrían alcanzar los 100 km/h.
El fenómeno más severo tocará tierra durante la jornada del jueves 16 de julio, justo en coincidencia con el feriado religioso, afectando con mayor fuerza a las regiones de Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Ríos.
¿Qué comunas recibirán más lluvia?
Según los modelos de pronóstico global (ECMWF y GFS), entre el miércoles y el sábado se registrarán precipitaciones intensas y continuas. Las localidades precordilleranas y cordilleranas que acumularán mayores montos de agua (entre 250 y 300 mm) incluyen:
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Región del Ñuble: San Fabián de Alico y cordillera de la región.
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Región del Biobío: Antuco, Ralco, Santa Bárbara, Laja, Santa Juana, Curanilahue y Nacimiento.
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Región de La Araucanía: Curacautín, Melipeuco, Caburgua, Pucón y Lican Ray.
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Región de Los Ríos: Coñaripe, Liquiñe y Neltume.
Vientos de hasta 100 km/h y marejadas en la costa
A partir del mediodía del jueves 16, el viento se intensificará a rango de temporal. Se esperan ráfagas de hasta 100 km/h en sectores precordilleranos, pero también en la franja costera de Ñuble y Biobío, impactando a sectores como Buchupureo, Cobquecura, Dichato, Tomé, Talcahuano, Caleta Lenga y Tubul.
Autoridades de la Armada y meteorología recomiendan no acercarse al borde costero debido a la presencia de marejadas y asegurar techumbres y canaletas ante el riesgo de voladuras y desprendimientos.
¿Qué se espera para la Región Metropolitana?
Para la zona central y Santiago, los frentes dejarán sentir sus efectos hacia la segunda mitad del jueves y el viernes, aunque con menor intensidad en precipitación en comparación con el sur, manteniéndose bajo constante monitoreo por el posible aumento de inestabilidad y ráfagas moderadas de viento.