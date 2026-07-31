La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) comenzó oficialmente el despliegue de la Beca TIC 2026 (Tecnologías de la Información y la Comunicación) en la Región Metropolitana. En total, la iniciativa contempla la distribución de 96.100 computadores de última generación a nivel nacional, de los cuales 27 mil están destinados a estudiantes de la capital.

Las primeras entregas beneficiaron a comunidades escolares del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Santa Rosa y a colegios particulares subvencionados de las comunas de San Miguel, Pedro Aguirre Cerda, La Cisterna, Lo Espejo y San Ramón.

¿Quiénes reciben el computador de la Junaeb este 2026?

El beneficio no requiere postulación tradicional, pero asigna los equipos según la dependencia del establecimiento:

Establecimientos públicos (municipales y SLEP): Se entrega al 100% de los estudiantes cursando 7° año básico .

Colegios particulares subvencionados: La entrega es focalizada , priorizando a estudiantes vulnerables pertenecientes al tramo del 40% del Registro Social de Hogares, alumnos con Necesidades Educativas Especiales (NEE) y niños, niñas y adolescentes bajo el cuidado del Estado.

Educación de Adultos: Cursantes del Tercer Nivel Básico de Educación para Jóvenes y Adultos (EJA).

¿Qué características tiene el equipo?

Los computadores entregados este 2026 incluyen equipamiento técnico adaptado para el uso escolar diario:

Procesador Intel N150 de última generación.

Disco de estado sólido (SSD) de 128 GB y pantalla Full HD.

12 meses de acceso gratuito a internet .

Sistema de geolocalización y rastreo en caso de robo o pérdida.

Más de 65 programas educativos instalados (inglés, ciencias, matemáticas e historia) y herramientas de inteligencia artificial.

¿Cómo consultar con el RUT si te corresponde la Beca TIC?

Para verificar si un estudiante fue seleccionado en la nómina de asignación 2026:

Ingresa a la plataforma oficial de consulta de Junaeb (beneficiario.yoelijomipc.cl). Digita el RUT del estudiante (sin puntos y con guion). Haz clic en Consultar.