Computadores gratis con internet por 1 año: consulta con el RUT si le corresponde a tu hijo
Arrancó la distribución de 27 mil notebooks en la Región Metropolitana. Incluyen 12 meses de internet gratuito y software educativo: revisa los requisitos y la plataforma de consulta.
La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) comenzó oficialmente el despliegue de la Beca TIC 2026 (Tecnologías de la Información y la Comunicación) en la Región Metropolitana. En total, la iniciativa contempla la distribución de 96.100 computadores de última generación a nivel nacional, de los cuales 27 mil están destinados a estudiantes de la capital.
Las primeras entregas beneficiaron a comunidades escolares del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Santa Rosa y a colegios particulares subvencionados de las comunas de San Miguel, Pedro Aguirre Cerda, La Cisterna, Lo Espejo y San Ramón.
¿Quiénes reciben el computador de la Junaeb este 2026?
El beneficio no requiere postulación tradicional, pero asigna los equipos según la dependencia del establecimiento:
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Establecimientos públicos (municipales y SLEP): Se entrega al 100% de los estudiantes cursando 7° año básico.
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Colegios particulares subvencionados: La entrega es focalizada, priorizando a estudiantes vulnerables pertenecientes al tramo del 40% del Registro Social de Hogares, alumnos con Necesidades Educativas Especiales (NEE) y niños, niñas y adolescentes bajo el cuidado del Estado.
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Educación de Adultos: Cursantes del Tercer Nivel Básico de Educación para Jóvenes y Adultos (EJA).
¿Qué características tiene el equipo?
Los computadores entregados este 2026 incluyen equipamiento técnico adaptado para el uso escolar diario:
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Procesador Intel N150 de última generación.
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Disco de estado sólido (SSD) de 128 GB y pantalla Full HD.
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12 meses de acceso gratuito a internet.
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Sistema de geolocalización y rastreo en caso de robo o pérdida.
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Más de 65 programas educativos instalados (inglés, ciencias, matemáticas e historia) y herramientas de inteligencia artificial.
¿Cómo consultar con el RUT si te corresponde la Beca TIC?
Para verificar si un estudiante fue seleccionado en la nómina de asignación 2026:
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Ingresa a la plataforma oficial de consulta de Junaeb (beneficiario.yoelijomipc.cl).
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Digita el RUT del estudiante (sin puntos y con guion).
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Haz clic en Consultar.
Importante: La fecha, hora y lugar específico de retiro del computador son coordinados e informados directamente por cada colegio o liceo a los apoderados. El despacho continuará progresivamente en todas las comunas de la RM y regiones del país.