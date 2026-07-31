Fiestas Patrias 2026: revisa si te corresponde el aguinaldo de hasta $91 mil y cuándo lo pagan
El beneficio se liquida en septiembre para el sector público y pensionados IPS. Revisa los tramos de renta, el pago extra por carga familiar y qué pasa con las empresas privadas.
Con la llegada de septiembre a la vuelta de la esquina, el pago del Aguinaldo de Fiestas Patrias 2026 se transforma en uno de los ingresos más esperados por miles de familias. Los valores definitivos y las condiciones de entrega para trabajadores estatales y pensionados se fijaron mediante la reajustabilidad del sector público.
A diferencia de los bonos que exigen postulación, este beneficio se deposita de manera automática junto al pago habitual de sueldos y pensiones del mes de septiembre.
¿Cuánto reciben los trabajadores del sector público?
Para el personal estatal, municipal, de Fuerzas Armadas, servicios de salud y educación pública, el monto del aguinaldo varía según la remuneración líquida percibida en agosto de 2026:
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$91.682: Para quienes reciban una remuneración líquida igual o inferior a $1.060.493.
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$63.645: Para quienes cuenten con una remuneración líquida superior a $1.060.493.
Aguinaldo para pensionados IPS y PGU
Los beneficiarios del Instituto de Previsión Social (IPS), pensionados de las Mutualidades, Dipreca, Capredena y receptores de la Pensión Garantizada Universal (PGU) o Aporte Previsional Solidario recibirán un pago base fijado por ley:
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Monto base: $25.280 por pensionado.
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Incremento por carga: Se suman $12.969 por cada carga familiar o maternal legalmente acreditada al 31 de agosto de 2026.
Ejemplo práctico: Un pensionado con dos cargas familiares acreditadas cobrará un total de $51.218 ($25.280 base + $25.938 por ambas cargas).
¿Qué ocurre en el sector privado?
En las empresas privadas el aguinaldo no es una obligación legal universal, a menos que se cumpla alguna de las siguientes tres condiciones:
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Esté expresamente estipulado en el contrato individual de trabajo.
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Esté pactado en un contrato o convenio colectivo con el sindicato.
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Exista un derecho adquirido, es decir, que la empresa lo haya pagado de manera sistemática en años anteriores, lo que lo transforma en una cláusula tácita e exigible por la Dirección del Trabajo (DT).
Requisitos y cobro: ¿hay que postular?
No se requiere ningún trámite ni postulación. El monto se calcula en función de la nómina activa al 31 de agosto de 2026 y se deposita directamente en la cuenta bancaria donde recibes tu liquidación o pensión habitual (CuentaRUT o pago presencial en Caja Los Héroes / BancoEstado).