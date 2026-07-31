Este sábado 1 de agosto entra en plena vigencia la Norma de Carácter General N° 538 de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). La medida exige a la banca aplicar sistemas de Autenticación Reforzada de Clientes (ARC) para autorizar transferencias electrónicas y enrolamientos digitales, marcando el fin oficial de la tradicional tarjeta de coordenadas de papel o plástico.

El objetivo de la regulación es elevar los estándares de seguridad digital exigiendo al menos dos de tres factores de verificación: algo que solo el cliente sabe (como una clave), algo que posee (un teléfono con la app del banco) o algo inherente a su persona (huella dactilar o reconocimiento facial).

¿Qué pasa si sigues usando la tarjeta de coordenadas?

Si no has realizado el cambio a las plataformas digitales de tu banco, es muy probable que tus transferencias queden bloqueadas o que la aplicación te exija enrolar un nuevo método de seguridad antes de concretar la operación.

Los principales bancos del país han desplegado soluciones digitales que reemplazan el plástico impreso:

BancoEstado: Aplica sistemas como BE Pass , BE Face (reconocimiento facial) o combinación de Clave de Tarjeta + SMS.

Banco de Chile / Edwards: Utiliza la aplicación Mi Pass .

Banco Santander: Ocupa la Clave Dinámica integrada en su aplicación móvil.

BCI y Itaú: Emplean sus respectivas aplicaciones de token digital.

La excepción: Adultos mayores y problemas de conectividad

Dado que la eliminación de la tarjeta de coordenadas fue postergada durante un año tras críticas por la brecha digital que afectaba a personas de la tercera edad, la CMF flexibilizó la norma.

Las instituciones bancarias están facultadas para mantener la tarjeta de coordenadas como método operativo en casos de excepción debidamente identificados. Esto aplica para personas con problemas de movilidad, desplazamiento o barreras de acceso a teléfonos inteligentes.

Atención: Si ya realizaste la migración a un método digital (como BE Pass o Mi Pass), ya no podrás volver a utilizar la tarjeta de coordenadas, aun cuando pertenezcas a un grupo prioritario.

Alerta por posibles estafas

Ante la entrada en vigencia de esta medida, los expertos en ciberseguridad y las propias entidades bancarias recordaron a los usuarios que: