La llegada de un hijo implica un importante despliegue de gastos de salud, pañales y equipamiento básico. Lo que muchas familias trabajadoras y pensionadas pasan por alto es que las Cajas de Compensación entregan un beneficio en dinero en efectivo conocido como Bono de Natalidad o de Nacimiento, con montos que alcanzan hasta los $35.000.

Al tratarse de una prestación adicional de cada entidad privada, los valores, requisitos y vías de postulación varían según la institución a la que estés afiliado.

El “doble cobro”: cómo sumar hasta $60 mil si ambos padres trabajan

Un dato poco difundido pero 100% legal es que el Bono de Natalidad está asociado a la afiliación del trabajador, no en exclusiva al recién nacido.

Si el padre y la madre trabajan en empresas adheridas a diferentes Cajas de Compensación, ambos pueden presentar la solicitud por separado en sus respectivas cajas aportando el certificado de nacimiento. Por ejemplo, si el padre está en Caja Los Andes ($35.000) y la madre en Caja 18 ($25.000), el núcleo familiar recibirá un total de $60.000 en efectivo.

Asimismo, este aporte es acumulable con las asignaciones familiares del Estado y el Subsidio Maternal.

Montos y requisitos por cada Caja de Compensación

1. Caja Los Andes (Hasta $35.000)

Es la entidad que entrega el monto más elevado del sistema, tanto para trabajadores como para pensionados afiliados.

Monto: $35.000.

Plazo: 120 días corridos desde el nacimiento o adopción.

Requisitos: Certificado de nacimiento emitido por el Registro Civil, fotocopia por ambos lados de la cédula del afiliado, certificado de antigüedad laboral y tener al recién nacido acreditado como carga familiar (o en trámite).

2. Caja 18 ($25.000)

Aplica tanto para nacimientos como para casos de adopción de un menor legalmente acreditado.

Monto: $25.000.

Plazo: 120 días corridos post parto o resolución judicial.

Requisitos: Cédula de identidad vigente del afiliado y Certificado de Nacimiento del Registro Civil donde la carga figure previamente acreditada en la caja.

3. Caja Los Héroes ($25.000)

Otorga este apoyo monetario único tanto a trabajadores como a pensionados.

Monto: $25.000.

Plazo: 120 días corridos.

Requisitos: Cédula del afiliado, Certificado de Nacimiento del bebé y el formulario firmado de “Solicitud de Autorización y Pago de Prestación”.

Dato clave: Si la madre realiza la solicitud antes del parto, puede presentar un certificado médico de embarazo a partir del séptimo mes de gestación.

4. Caja La Araucana ($21.000)

Entrega una asignación económica por hijo o hija nacido, extendiéndose también a hijos adoptivos reconocidos como cargas.

Monto: $21.000.

Plazo: Solicitar dentro del año calendario de prestaciones.

Requisitos: Cédula de identidad vigente, Certificado de Nacimiento del recién nacido y documento de asignación familiar emitido por la entidad correspondiente.

¿Cómo cobrarlo sin salir de casa?

Aunque históricamente el trámite exigía acudir a una sucursal física, hoy instituciones como Caja Los Héroes y Caja Los Andes permiten ingresar la documentación mediante sus Sucursales Virtuales ingresando con ClaveÚnica o RUT. De este modo, la transferencia se realiza de manera directa a la cuenta bancaria del trabajador.