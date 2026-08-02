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¿Se te echó a perder la comida por el corte de luz? CGE dará $40 mil sin pedirte boleta DATOS ÚTILES Cedido

¿Se te echó a perder la comida por el corte de luz? CGE dará $40 mil sin pedirte boleta

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Si sufriste un corte prolongado entre Atacama y La Araucanía, puedes pedir este pago voluntario en la web de la eléctrica o por WhatsApp. Conoce los canales oficiales y cuándo sí debes presentar pruebas.

El Mostrador Fuente Preferida

El sistema frontal que golpeó la zona centro-sur del país dejó a miles de hogares con interrupciones prolongadas del suministro eléctrico. Ante la pérdida de víveres y productos congelados, la empresa distribuidora CGE anunció la entrega de una compensación voluntaria extraordinaria de $40.000 por cliente afectado.

La medida abarca a los usuarios comprendidos en su zona de concesión desde la Región de Atacama hasta la Región de La Araucanía.

Lo que debes saber sobre este pago

  1. No requiere boletas de compra: Si el monto estimado de tu pérdida de alimentos es de hasta $40.000, no necesitarás adjuntar facturas ni comprobantes del supermercado.

  2. Daños mayores: Si perdiste electrodomésticos, medicamentos refrigerados o un stock de alimentos de mayor valor, deberás ingresar el reclamo con evidencias (fotografías, cotizaciones o boletas) para una evaluación personalizada.

  3. Es independiente de las indemnizaciones por ley: Aceptar este beneficio de la empresa no anula tu derecho a presentar un reclamo formal ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) por compensaciones legales o fallas en artefactos eléctricos.

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Paso a paso: ¿Cómo solicitar los $40.000?

Para iniciar el trámite debes tener a mano tu Número de Cliente (figura en la esquina superior derecha de tu boleta) y el RUT del titular.

Puedes ingresar la solicitud a través de cuatro canales directos:

  • Página web: Ingresando a cge.cl en la sección de reclamos por contingencia o la sucursal virtual.

  • WhatsApp oficial: Escribiendo directamente al +56 9 8956 8479.

  • Call Center: Llamando en forma gratuita al 800 800 767.

  • Presencial: Acudiendo a cualquier oficina comercial de CGE en tu comuna.

Consejo útil: Aunque para montos de hasta $40.000 no piden boleta, te recomendamos tomar fotografías del estado de tus alimentos dentro del refrigerador antes de desecharlos, anotando la fecha y hora.

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