Sence abrió 10 cursos gratis de minería para hacer desde casa: cómo acceder antes del plazo
Son 100% online, con diploma oficial y no exigen experiencia previa en el rubro. Hay plazo hasta el 30 de septiembre para inscribirte con tu ClaveÚnica.
El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), en alianza con la plataforma especializada MineClass, sumó dos nuevos módulos a su oferta formativa en línea. Con esta actualización, el catálogo alcanza 10 cursos gratuitos enfocados en la industria minera y el uso de Inteligencia Artificial (IA) aplicada al sector.
Las capacitaciones son 100% online, asincrónicas y entregan un diploma oficial Sence al finalizar. No requieren experiencia previa en la industria.
El catálogo completo de los 10 cursos disponibles
Los dos programas que se integran a la oferta incorporan contenidos sobre tecnología y automatización en los procesos mineros:
-
Proyecto Minero Subterráneo (4 horas) (Nuevo): Enseña los fundamentos de la Inteligencia Artificial y su aplicación práctica en el entorno laboral, abordando aspectos éticos, sesgos y seguridad.
-
Cierre de Faenas Mineras (4 horas) (Nuevo): Utiliza casos prácticos para aplicar herramientas avanzadas de IA orientadas a la optimización de procesos y toma de decisiones basada en datos.
-
Planificación Minera Subterránea (2 horas)
-
Planificación Estratégica del Negocio Minero (4 horas)
-
Minería a Cielo Abierto (16 horas)
-
Geología General (4 horas)
-
Minería para No Mineros (4 horas)
-
Economía de Minerales (4 horas)
-
Emprende en Minería (4 horas)
-
Gestión de Proyectos Mineros (16 horas)
Requisitos para postular
Para inscribirte en cualquiera de las alternativas disponibles solo necesitas cumplir con tres condiciones:
-
Tener 18 años cumplidos o más.
-
Contar con Cédula de Identidad chilena vigente (RUT).
-
Poseer ClaveÚnica activa.
Plazos y dinámica de estudio
-
Fecha límite de inscripción: Puedes matricularte en la plataforma hasta el 30 de septiembre de 2026.
-
Tiempo para completarlo: Una vez que realizas la inscripción dentro del portal de Sence, dispones de 30 días corridos para avanzar a tu propio ritmo y descargar tu certificación.
Paso a paso para realizar la postulación en línea
-
Ingresa al sitio oficial de Sence (sence.cl).
-
Dirígete a la sección “Busca tu curso” y en el filtro de Área, selecciona Minería.
-
Haz clic sobre el curso de tu interés y presiona la opción “Inscribirme o continuar”.
-
Inicia sesión con tu RUT y ClaveÚnica.
-
Tras confirmar la matrícula, obtendrás acceso inmediato al aula virtual para comenzar las lecciones.