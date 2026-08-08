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Tu dinero mojado o roto no está perdido: la regla del 50% para recuperarlo en el banco DATOS ÚTILES Cedido

Tu dinero mojado o roto no está perdido: la regla del 50% para recuperarlo en el banco

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Si la lluvia o las inundaciones arruinaron tus billetes, el Banco Central permite cambiarlos por dinero nuevo. Conoce el requisito obligatorio que debes cumplir para no perder tu dinero.

El Mostrador Fuente Preferida

Las intensas lluvias y las inundaciones provocadas por el reciente sistema frontal no solo afectan las viviendas y enseres, sino también la economía directa de las familias. Entre la limpieza de las zonas afectadas, es común encontrar dinero en efectivo sumergido en barro, pegado o severamente deteriorado.

Ante esta situación, el Banco Central de Chile cuenta con un protocolo oficial que permite a los ciudadanos cambiar billetes inutilizados por ejemplares completamente nuevos. Sin embargo, para hacer efectivo el canje, existe una condición clave que debes considerar.

La regla del 50%: ¿Cuándo te cambian un billete deteriorado?

Para que un banco comercial o el Banco Central acepte realizar el cambio de un billete dañado por el agua o el barro, se debe cumplir con la regla de la superficie:

  1. Conservar más de la mitad: El billete debe conservar claramente más del 50% de su superficie original. Si al billete le falta un pedazo menor, mantiene su valor nominal y puede ser cambiado de inmediato en la caja de cualquier banco.

  2. Debe ser reconocible: Deben distinguirse sus elementos de seguridad básicos (como la marca de agua o el hilo de seguridad) y la denominación ($1.000, $2.000, $5.000, $10.000 o $20.000).

  3. Billetes en fragmentos: Si tienes un billete roto en dos partes, te lo cambiarán únicamente si ambas partes encajan perfectamente y juntas suman más de la mitad del billete original.

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¿Qué pasa si el billete tiene menos del 50% o está muy destruido?

En casos donde el dinero quedó completamente destruido, fragmentado en múltiples pedazos o pegado por el barro, los bancos comerciales no pueden hacer el canje directo en caja.

En estos escenarios, los billetes entran en un proceso de peritaje:

  • El billete es retenido bajo un formulario de recepción y enviado a los laboratorios de análisis del Banco Central de Chile.

  • Los expertos analizan los restos con tecnología especializada para determinar la autenticidad y el porcentaje del billete.

  • Si el peritaje resulta favorable, el monto es depositado directamente en la cuenta bancaria del solicitante.

Paso a paso: ¿Dónde ir a cambiar el dinero?

No es necesario que vivas en Santiago ni que vayas presencialmente al Banco Central para hacer este trámite:

  • Paso 1: Reúne los billetes y sécalos a temperatura ambiente (no apliques calor directo como planchas o microondas, ya que podrías alterar el material polímero o de algodón).

  • Paso 2: Acude a la sucursal de cualquier banco comercial del país (BancoEstado, Banco de Chile, Santander, BCI, etc.). Todas las entidades financieras están obligadas a recibir billetes deteriorados para su canje o retiro de circulación.

  • Paso 3: Si la sucursal bancaria no acepta el billete por considerar que requiere peritaje, solicita el envío de las piezas al Banco Central para su evaluación formal.

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