Préstamo Solidario: cómo acceder a convenios de hasta 24 cuotas

Las personas que mantienen cuotas pendientes del Préstamo Solidario pueden acceder a convenios de pago ofrecidos por la Tesorería General de la República (TGR), con alternativas de 12, 18 o hasta 24 cuotas. La medida busca facilitar la regularización de estas obligaciones y el trámite puede realizarse por internet.

La Tesorería General de la República ofrece convenios de pagos de hasta 24 meses para regularizar el Préstamo Solidario, medida de apoyo económico que se realizó en la pandemia.

Este martes, la Tesorería General de la República (TGR) informó sobre la posibilidad de la ciudadanía de emitir convenios de pagos de hasta 24 de meses para quienes mantengan cuotas pendientes, en el marco del proceso de regularización del Préstamo Solidario.

Para eso, las personas que cuenten con recursos para pagar su deuda, podrán hacerlo a través de la presentación de las declaraciones de renta pendientes en el Servicio de Impuestos Internos (SII).

De esta manera, el SII ofrecerá que las declaraciones fuera de plazo queden en cero, es decir, sin costo para el contribuyente.

Tras hacer la declaración, el SII entrega un cupón de pago el que debe presentarse en TGR con el fin de suscribir un convenio de pago del Préstamo Solidario.

Los convenios que ofrece la TGR

Desde la semana pasada, las personas que mantengan declaraciones de renta pendientes podrán solicitar directamente en el sitio web del SII el cupón de pago correspondientes.

Según detallaron desde la institución, los convenios disponibles contemplan 12, 18 o hasta 24 cuotas, dependiendo del comportamiento del pago anterior.

Para acceder a ello, deberá pagar un pie equivalente al 30%, 20% o 10% del monto adeudado, respectivamente.

¿Cómo hacer el trámite?

Desde Tesorería reiteraron que el trámite se puede realizar por internet a través del apartado del sitio web de TGR.

Ahí, deberá utilizar su ClaveÚnica o Clave Tributaria, “donde encontrarán la mejor opción disponible para cada caso”, indicó Miguel Rojas, jefe de la División de Operaciones y Atención Ciudadana de TGR.

¿Qué es el Préstamo Solidario?

Vale recordar que el Préstamo Solidario fue una medida de apoyo económico que se implementó por parte del Estado durante el 2020 y 2021, en el marco de la pandemia y con el fin de mitigar los efectos económicos de esa época.

Según la normativa, el monto debía ser reintegrado en cuatro cuotas anuales a través de la Operación Renta.

La primera correspondía al 10% del monto solicitado, mientras que las tres siguientes al 30% cada una.

“Cada cuota anual tenía como límite el 5% de los ingresos obtenidos durante el respectivo año”, recordaron desde la TGR.