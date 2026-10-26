Pasarán por 12 comunas: la razón tras el sobrevuelo de aviones de la FACH en la Región Metropolitana

La Fuerza Aérea de Chile (FACh) informó durante la mañana de este lunes 26 de octubre que realizará sobrevuelos en 12 comunas de la Región Metropolitana, en el marco de la ceremonia de cambio de mando institucional.

La actividad está programada entre las 09:00 y las 12:00 horas y forma parte de la ceremonia en la que el general de Aviación Leonardo Romanini Gutiérrez asumirá como nuevo comandante en jefe de la Fuerza Aérea.

“¡Atención, Santiago! Este lunes 26 de octubre, entre las 09:00 y 12:00 horas, aeronaves de la FACH sobrevolarán distintas comunas de la capital, en el marco de la ceremonia de Cambio de Mando Institucional”, indicó la institución a través de redes sociales.

¡Atención, Santiago! Este lunes 26 de octubre, entre las 09:00 y 12:00 horas, aeronaves de la #FACH sobrevolarán distintas comunas de la capital, en el marco de la ceremonia de Cambio de Mando Institucional. Revisa los sectores a continuación. https://t.co/TNNLCx4GwL — Fuerza Aérea de Chile (@FACh_Chile) October 25, 2026

Según detalló la FACh, durante el despliegue participarán aeronaves GB-1 Game Bird, T-35 Pillán, F-16, KC-135, E-3D Sentry, MH-60, UH-1H y Bell-412.

El recorrido contempla sectores del poniente y sur de Santiago. Las comunas consideradas son Cerro Navia, El Bosque, San Bernardo, Lo Prado, San Ramón, La Cisterna, San Miguel, Estación Central, Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, La Pintana y Pudahuel.

Desde la Fuerza Aérea precisaron que los sobrevuelos se efectuarán “en el marco de la ceremonia de cambio de mando de la Fuerza Aérea de Chile” y que están “sujetos a condiciones meteorológicas”.

Quién es el nuevo comandante en jefe de la FACH

Romanini (62) ingresó a la Escuela de Aviación Capitán Manuel Ávalos Prado en 1983 y egresó como alférez en 1986, año en que obtuvo el título de piloto de guerra, desarrollando su carrera en el área de combate.

Durante su trayectoria se desempeñó como agregado aéreo en la Embajada de Chile en Estados Unidos, director de la Academia de Guerra Aérea y comandante de la Primera y Quinta Brigadas Aéreas. En 2020 ascendió a general de Aviación y asumió el Comando de Combate, mientras que en 2022 fue nombrado jefe del Estado Mayor General de la FACh.

En el ámbito académico, es ingeniero de Ejecución en Sistemas Aeronáuticos, oficial de Estado Mayor y magíster en Administración de Empresas, con mención en Recursos Humanos, de la Universidad Arturo Prat.

En 2025, el expresidente Gabriel Boric lo designó como jefe del Estado Mayor Conjunto (EMCO), donde coordinó materias estratégicas y operaciones conjuntas del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Durante su paso en el cargo, también tuvo un papel en la respuesta institucional frente a los casos de narcotráfico que involucraron a funcionarios militares durante 2025.