Presidente Kast nombra jefe de la FACh a Leonardo Romanini, exjefe del EMCO con Boric

El Presidente José Antonio Kast designó este martes al general de Aviación Leonardo Romanini Gutiérrez como nuevo comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), en reemplazo del general del Aire Hugo Rodríguez González, quien completa cuatro años al mando de la institución.

El nombramiento tiene una particularidad: Romanini fue designado en junio de 2025 por el expresidente Gabriel Boric como jefe del Estado Mayor Conjunto (EMCO), cargo desde el cual coordinó materias estratégicas y operaciones conjuntas del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Ahora, bajo la administración Kast, pasará a encabezar su institución de origen.

La decisión fue comunicada tras una reunión en el Palacio de La Moneda, donde Kast, acompañado por el ministro de Defensa, Fernando Barros, recibió tanto al comandante en jefe saliente como a su sucesor.

Según informó Presidencia, la ceremonia de cambio de mando se realizará el viernes 30 de octubre en la Base Aérea El Bosque, mientras que Romanini asumirá formalmente sus funciones el 5 de noviembre, por un período de cuatro años.

El encargo de Boric por el narcotráfico en las Fuerzas Armadas

Durante su paso por el Estado Mayor Conjunto, Romanini también tuvo un papel en la respuesta institucional frente a los casos de narcotráfico que involucraron a funcionarios militares durante 2025.

En septiembre de ese año, tras la Parada Militar, Boric reveló que había encargado personalmente al general un informe para enfrentar la infiltración del tráfico de drogas en las Fuerzas Armadas.

“Yo le encargué al comandante Leonardo Romanini que me hiciera un informe con propuestas para enfrentar estos casos de tráfico al interior de las Fuerzas Armadas. Me hizo un informe muy detallado, con propuestas consensuadas, con las tres ramas”, afirmó entonces el exmandatario, según consignó El Mostrador.

El encargo se produjo en medio de cuestionamientos a los mecanismos de control interno de las instituciones castrenses, tras investigaciones por presuntos vínculos de militares con el narcotráfico.

Una carrera ligada a las operaciones aéreas

De 62 años, Leonardo Romanini ingresó a la Escuela de Aviación Capitán Manuel Ávalos Prado en 1983 y egresó como alférez en 1986, año en que obtuvo el título de piloto de guerra, desarrollando su carrera en el área de combate.

Durante su trayectoria se desempeñó como agregado aéreo en la Embajada de Chile en Estados Unidos, director de la Academia de Guerra Aérea y comandante de la Primera y Quinta Brigadas Aéreas. En 2020 ascendió a general de Aviación y asumió el Comando de Combate, mientras que en 2022 fue nombrado jefe del Estado Mayor General de la FACh.

En el ámbito académico, es ingeniero de Ejecución en Sistemas Aeronáuticos, oficial de Estado Mayor y magíster en Administración de Empresas, con mención en Recursos Humanos, de la Universidad Arturo Prat.

Según informó el Ministerio de Defensa, su gestión al frente de la Fuerza Aérea estará marcada por desafíos relacionados con la modernización institucional, el desarrollo tecnológico, la preparación operacional y el fortalecimiento de las capacidades estratégicas de la institución.