Exjuez Garzón y violaciones a DD.HH.: “La responsabilidad política es de quien tiene el mando supremo del país”

El exjuez de la Audiencia Nacional de España Baltasar Garzón, el mismo que logró en 1998 la detención del exdictador Augusto Pinochet, apuntó directamente hacia el Presidente Sebastián Piñera por su manejo frente al estallido social.

"La responsabilidad política para mí está clara. Es de quien tiene el mando supremo del país”, dijo a El Mercurio el jurista español que se encuentra en Santiago para participar en el Foro Latinoamericano de Derechos Humanos, que organiza el senador Alejandro Navarro.

Esta no es la primera vez que Garzón se refiere al estallido social y las responsabilidades de Piñera. El pasado 23 de octubre, el abogado escribió una misiva dirigida al Presidente chileno, donde lo emplaza por la declaración del Estado de Emergencia y por haber sacado a los militares a las calles. “Señor Presidente, usted y el Gobierno que dirige se equivocan de objetivo: El pueblo no es el enemigo, sino la víctima y al pueblo hay que protegerlo y no castigarlo con medidas de excepción”, señalaba dicho texto.

Posible crimen internacional

Ahora, en la rueda de prensa previo al inicio del foro, Garzón señaló que la acción policial para contener las protestas sociales de Chile podría llegar a tener la calificación de crimen internacional "si se atiene a la concurrencia de elementos, acción sistemática y determinados mecanismos de acción".

El exjuez comentó que la imagen que llega al exterior es la de "una sociedad que está sufriendo las consecuencias de un exceso de violencia policial" y que, ante ello, lo que tienen que hacer los ciudadanos es exigir transparencia, investigación y responsabilidades para que no vuelvan a acontecer esos hechos.

"En cada caso habrá que tener en cuenta lo que está pasando (pero) si se atiende a la concurrencia de elementos, acción sistemática y determinados mecanismos de acción podríamos encontrarnos ante una clase de crimen internacional", expresó Garzón en la rueda de prensa previa al inicio del Foro Latinoamericano de Derechos Humanos, que se celebra en la capital chilena.

No obstante, el exjuez abogó por que los hechos sean investigados en Chile, "pero con la condición" de que si no se da una respuesta desde el propio país "sí puede haber una exigencia internacional ante crímenes que claramente trascienden lo que es el ámbito territorial" de una nación.

"El que una acción pueda ser calificada como un crimen de lesa humanidad, un crimen de una categoría que trascienda internacionalmente, no significa que tenga que ser investigado fuera, tiene que ser investigado aquí, el código penal de Chile reconoce los delitos de esa categoría, establece las normas en las cuales hay que perseguirlos", explicó.

Garzón dijo que la clave es que exista la voluntad por parte de quienes tienen que hacer esas investigaciones en Chile y se mostró "preocupado" por la sensación que le han transmitido las personas afectadas de que "desde las instituciones, desde el Gobierno y desde los estamentos policiales y especialmente desde la Justicia" las cosas no están siendo del todo "claras, evidentes y contundentes para proteger los derechos de las víctimas".

Pero Garzón no sólo criticó al Gobierno también cuestionó a la justicia chilena. “Estoy recibiendo noticias hoy mismo de sobreseimientos que afectan a quienes ejercieron la violencia desde el lado oficial. El Poder Judicial tiene una grave responsabilidad y no puede caer en el error de pensar que no llegar al fondo de las cosas es la solución”, dijo en una entrevista con TVN.